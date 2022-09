Ischia, aggredisce passanti e carabinieri: 32enne in manette

By

Sull’isola di Ischia, un uomo di 32 anni ha aggredito alcuni passanti e diversi carabinieri. Ora è in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a persone, danneggiamento e possesso di oggetti atti a offendere.

Paura nella notte a Ischia quando un uomo nella frazione di Testaccio ha iniziato ad aggredire diversi passanti. L’uomo, che con molta probabilità era in astinenza da stupefacenti, ha iniziato a minacciare tutti quelli che gli si paravano davanti.

Il 32enne era già conosciuto dalle forze dell’ordine per questi eventi di ira dettati dalla droga. Hanno tentato di calmarlo in molti, ma senza riuscirci e pertanto i carabinieri hanno deciso di arrestarlo.

Vediamo cosa è successo nel dettaglio nella serata di ieri sera.

Momenti di terrore a Ischia

M.M., uomo di 32 anni residente del luogo, era già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti da tossicodipendente. L’uomo avrebbe iniziato a molestare diverse persone prima all’esterno di un bar e in seguito per strada.

Il 32enne non si è però limitato a infastidire verbalmente le persone del posto e i turisti in visita sull’isola, ma è passato alle aggressioni fisiche. Infatti, a quanto riportato dai carabinieri, avrebbe cominciato a infastidire un giovane e senza motivo lo avrebbe poi colpito con un cacciavite. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze dall’aggressione.

L’arrivo dei carabinieri e l’arresto

Nonostante gli svariati tentativi di calmare l’uomo, alla fine è stato necessario metterlo in manette in quanto la situazione stava sfuggendo di mano. Il 32enne infatti era passato dai semplici insulti a delle vere e proprie aggressioni a livello fisico. Con sé aveva inoltre un cacciavite che voleva utilizzare per colpire i passanti.

Ed è così che un ragazzo che stava rientrando da una giornata di lavoro si è ritrovato ferito senza un vero motivo. Sono infatti intervenuti immediatamente i carabinieri del posto per sistemare la situazione incresciosa che si è verificata sull’isola.

All’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato inutile, in quanto è stato immediatamente fermato e messo in manette. L’uomo avrebbe reagito tentando di aggredire le forze dell’ordine, che quasi a fatica hanno fatto salire l’aggressore sull’auto.

L’uomo non ha smesso di dimenarsi nemmeno nella volante, ed è così che ha frantumato a calci il vetro laterale della vettura. In pochissimi minuti nella zona di Testaccio è arrivata anche la polizia a supporto dei carabinieri per calmarlo. Adesso il 32enne dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a persone, danneggiamento e possesso di oggetti atti a offendere.