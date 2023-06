Record di multe stradali nel 2022, Milano e Roma maglia nera per le infrazioni

Gli incassi delle multe stradali arrivati nel 2022 sono aumentati del 37%, per un totale di 547 milioni di euro.

Al momento la città di Milano si conferma la prima tra tutte perché le infrazioni stradali commesse nel capoluogo Lombardo vanno oltre la media.

Questo è quanto è stato affermato dal Codacons che dopo un’elaborazione dei dati ha avuto modo di confermare che Milano, guadagna più di tutte le altre città con sanzioni legate alle violazioni del Codice della Strada.

Guadagno netto delle maggiori città italiane

Il guadagno netto del territorio milanese è di 151,5 milioni di euro. Al secondo posto troviamo a Roma, i cui incassi totali sono equivalenti a 133 milioni di euro. Poi ancora Firenze con 46 milioni di euro, Bologna con 43 milioni di euro e per finire Torino con 40.

Se si considerano le 20 città italiane principali, i soldi ottenuti dalle multe superano quelli del 2021. Due anni fa sempre queste stesse città avevano incassato 398 milioni di euro. Il record, purtroppo, è evidente.

I proventi di Firenze, Milano, Genova e Napoli derivanti dalle multe

A Firenze la gran parte degli automobilisti viene multata a causa degli autovelox. In questo caso l’incasso è di 23,2 milioni di euro raggiunti in un anno soltanto ovvero nel 2022. Subito dopo c’è Milano con 12,9 milioni di euro e Genova che chiude con 10,7.+

18.700 milioni di euro sono i proventi della città di Napoli. La maggior parte di queste multe sono legate agli autovelox. Questo dimostra che sono in pochi gli automobilisti che rispettano i limiti di velocità e che guidano con attenzione e rispetto delle regole.

Potenza nel 2021 aveva raccolto 1,1 milioni di euro, nel 2022 è arrivata a quota 3,7 milioni, con un incremento di del 224%. Purtroppo non tutte le multe che arrivano a casa, sono giuste. Capita che alcune sanzioni sono ingiuste e quindi vanno contestate, ma in pochi sanno quando, come e perché farlo.

Il webinar organizzato dal Codacons mira ad aiutare gli automobilisti in difficoltà, spiegando loro come contestare le multe

Per questo motivo, il Codacons per aiutare gli automobilisti in un periodo di difficoltà economica ha deciso di spiegare loro come contestare le multe ingiuste. Per farlo ha organizzato un webinar che avrà luogo il 12 giugno, a cui potranno partecipare tutti coloro che sono interessati.

Al webinar saranno presenti esperti del settore legale pronti a fornire tutte le informazioni più importanti agli automobilisti che potranno anche fare delle domande in merito. Presto saranno pubblicate le informazioni per la partecipazione al webinar, al momento non si hanno informazioni certe.