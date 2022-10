Re Carlo, la malattia evidente agli occhi di tutti: quel dettaglio non sfugge ai sudditi

Re Carlo III, la malattia non sfugge agli occhi di tutti: c’è un dettaglio che non sfugge ai sudditi. Tuttavia, dilaga molta preoccupazione a Palazzo.

In attesa dell’incoronazione ufficiale prevista per il sei di maggio, diverse fonti ufficiali avrebbero messo in evidenza che il re d’Inghilterra Carlo III sarebbe provato dai troppi impegni reali. All’indomani della scomparsa della regina Elisabetta, il Re Carlo si sente decisamente sotto pressione per le troppe responsabilità e per le emozioni troppo intense. A questa situazione si devono aggiungere le difficoltà con i duchi del Sussex. Insomma, c’è aria di tensione a Buckingham Palace.

Tensione, stress, troppa responsabilità, dispendio di troppe energie e problemi di salute stanno indebolendo evidentemente il Re Carlo d’Inghilterra. C’è un dettaglio immortalato dalle foto che è saltato subito agli occhi di tutti i sudditi, che sono preoccupati per le future sorti del sovrano.

Re Carlo III: i sudditi sono preoccupati

Con la morte della Regina Elisabetta il Re Carlo III sembra essere già molto stanco e provato per le troppe responsabilità che si sono susseguite velocemente e per i troppi impegni a Palazzo. Cosa sta succedendo? Proprio Carlo, a seguito dell’annuncio ufficiale del decesso della Regina madre, era subito accorso al capezzale accompagnato dalla moglie Camilla. Con l’investitura ufficiale da sovrano inglese, Carlo sembra che non si sia assolutamente ripreso dal lutto della madre 96enne.

Con il lutto della Regina Elisabetta II, il settantatreenne Carlo si è trovato ad assumere la responsabilità da sovrano d’Inghilterra. Troppo stress e troppa responsabilità stanno indebolendo le energie di Carlo III, che è sempre stato visto dai sudditi come un uomo spiritoso e simpatico.

Ansia a Palazzo: il dettaglio su Carlo III

Sono numerosi gli scatti fotografici che immortalano il nuovo Re d’Inghilterra e la sua consorte Camilla. C’è un dettaglio che non è assolutamente sfuggito agli occhi dei sudditi. Di cosa si tratta?

Stiamo parlando delle mani del Re Carlo III, che appaiono visibilmente gonfie e piene di edemi. Cosa sta accadendo al monarca inglese? I sudditi hanno subito pensato che gli edemi presenti sulle mani del Re Carlo III siano imputabili ai problemi di pressione sanguigna.

Molti altri – come riportano i media inglesi – ritengono che sia un incipit di qualche patologia cardiologica. I sudditi e tutta l’opinione pubblica sono preoccupati per la salute fisica del nuovo sovrano. Al momento non ci sono notizie e comunicati ufficiali da parte della famiglia reale.

Carlo III è concentrato sulle future sorti dell’Inghilterra, che dovrebbe essere regnato con una mentalità più aperta e più moderna. Si attendono nuove notizie in merito a questo dettaglio che sta facendo preoccupare gli inglesi e non solo.