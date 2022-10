Mina, chi è la famosa figlia? L’abbiamo vista tantissime volte in TV

By

Mina è la cantante più famosa d’Italia, una voce inimitabile, inconfondibile, anche se sono anni e anni che non calca un palco. Ma sapevate che ha una figlia che per un po’ ha frequentato il mondo televisivo? Ecco chi è.

Mina è ancora oggi una delle cantanti più brave e leggendarie della storia della musica italiana: soprannominata la “Tigre di Cremona”, la sua voce è inconfondibile e le sue canzoni sono praticamente famose in tutto il mondo.

La sua vita privata è stata sui giornali di cronaca rosa per anni, finché non si è ritirata dalle scene, ma sapete chi è sua figlia? Non ha seguito la strada della mamma, anche se il mondo dello spettacolo la conosce bene.

Chi è la figlia di Mina? La conoscete bene

Mina ha avuto nella sua vita due grandi storie d’amore, di cui si parlava tantissimo sui rotocalchi degli anni settanta.

La prima con Corrado Pani, da cui ha avuto il suo primo figlio Massimiliano, mentre nel 1970 si sposò con Virgilio Crocco, giornalista romano padre della sua seconda figlia, Benedetta.

Proprio di lei parliamo in questo articolo: Benedetta Crocco, che poi ha cambiato cognome prendendo quello della mamma, Mazzini. Benedetta cresce a Lugano, prendendo la cittadinanza svizzera proprio come Mina.

Benedetta nasce nel 1971 e, purtroppo, quando aveva solo due anni ha perso il papà Virgilio in un brutto incidente.

Tra l’altro, 20 anni dopo esatti, nel 1993 anche lei resta coinvolta in un brutto incidente, affrontando un ricovero di circa un anno.

Non tutti la ricordano, ma Benedetta Mazzini ha fatto parte del mondo dello spettacolo, solo in un ambito diverso dalla musica. Infatti, la Mazzini non ha seguito le orme di mamma Mina, bensì ha preferito il mondo della recitazione.

Carriera di Benedetta Mazzini

Come abbiamo anticipato, Benedetta Mazzini, a differenza della madre, non ha intrapreso il percorso da cantante, ma ha iniziato a 18 anni come modella.

Per qualche anno, infatti, ha lavorato nel mondo della moda, per poi passare alla televisione, alla quale era molto appassionata. Infatti, Benedetta ha presentato nel 1991 Rock Cafè e poi, nel 1992, Speciale Festivalbar, entrambe trasmissioni a tema musicale.

Ha poi sviluppato, durante gli anni, una passione per la recitazione: infatti, la Mazzini inizia a teatro, con Claudia Gerini, in uno spettacolo chiamato Teppisti, di Giuseppe Manfridi, e poi in Capitolo Secondo, di Patrick Rossi Gastaldi.

Una carriera da attrice, quindi, per la figlia di Mina che poi in poco tempo viene chiamata anche da registi di cinema come Leonardo Pieraccioni, che la prende per un ruolo nel suo film più famoso, Il Ciclone.

Nel 2009 e nel 2010, poi, Benedetta Mazzini torna in televisione, diventando opinionista a X Factor, quando il programma era ancora in onda su Rai Due. Dopo quel lavoro in tv, Benedetta ha lasciato il mondo dello spettacolo e si è dedicata alla sua vita privata.

La figlia della cantante ama tantissimo viaggiare, come vediamo dal suo profilo Instagram, in cui mostra tutti i viaggi che intraprende. Nell’ultimo anno, ad esempio, Benedetta è stata per parecchio tempo in Africa, visitando il Kenya e il Rwanda.