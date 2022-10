Ilary Blasi, avete mai visto mamma Daniela? Sembrano sorelle | FOTO

By

Ilary Blasi, avete mai visto la sua bellissima mamma? La signora Daniela è uno spettacolo della natura: più che la madre, sembra la sorella! Che donna, è davvero giovanissima.

Ilary Blasi ha una mamma bellissima ma soprattutto giovanissima che è la sua fotocopia. Le due si somigliano tantissimo. Voi la conoscete la signora Daniela? Che donna spettacolare!

Ilary Blasi, la conduttrice tutta casa e famiglia

Da diversi mesi, Ilary Blasi è al centro dell’attenzione mediatica per la separazione drammatica da Francesco Totti. Il Pupone e la ex letterina si sono detti addio dopo tanti anni insieme, dopo 20 anni di vita comune hanno deciso di dividere le loro strade.

La battaglia legale che ne sta venendo fuori è davvero senza precedenti: sono l’una contro l’altro, in uno scontro che li ha portati in tribunale ma soprattutto a lasciarsi in pessimi rapporti.

Ilary Blasi ha sempre potuto contare, in tutti questi mesi duri per lei, sul supporto della sua splendida famiglia. La conduttrice ha un rapporto molto stretto con i suoi genitori, papà Roberto e mamma Daniela e in particolare con le sue due sorelle, Silvia e Melory, che sono il suo punto di riferimento.

A proposito di famiglia, avete mai visto la mamma Daniela? Lei è davvero una donna bellissima, giovanissima e proprio uguale a Ilary. Le due sembrano due gocce d’acqua. Ve la presentiamo, la mamma della bella conduttrice, e vi sveliamo qualche dettaglio in più e curiosità sul suo conto.

Chi è la mamma bellissima della conduttrice Mediaset

Ilary Blasi dà sempre è legata alla sua famiglia, pilastro e porto sicuro soprattutto oggi, in un periodo molto delicato per la conduttrice Mediaset. In particolare, la presentatrice dell’Isola dei Famosi può contare sul supporto della sua adorata madre, Daniela Serafini.

L’avete mai vista? Le due si sono mostrate spesso in diverse occasioni, insieme. Dalle immagini che circolano sul web, possiamo dire che sono proprio due gocce d’acqua: Ilary somiglia tanto alla sua bellissima mamma che in tutti questi anni ha deciso di rimanere lontano dai riflettori.

Ancora oggi, la signora Daniela svolge la sua professione, quella di vigile urbano e lo fa con grande orgoglio. Seppur dietro le quinte e senza mai creare crisi o polemiche, Daniela ha sempre sostenuto sua figlia anche nei momenti più bui e duri della sua carriera e della sua vita privata.

Quali informazioni possiamo darvi sul conto della bella signora Serafini? Da oltre 40 anni in coppia con Roberto Blasi, il papà delle tre sorelle Silvia, Ilary e Melory, Daniela è una madre amorosa, una moglie affettuosa e anche una nonna super sprint.

Adora infatti i suoi nipotini, ne ha ben 6: Cristian, Chanel e Isabel, che sono nati dal matrimonio tra Ilary e Francesco, Jolie, che è la figlia invece della sua ultimogenita, Melory, e Nicole e Stella nate invece da Silvia, la sua primogenita.

Il bellissimo rapporto tra la conduttrice e la sua mamma

La Blasi ha parlato in diverse occasioni della sua splendida mamma, affermando che tra di loro c’è un rapporto splendido anche se talvolta le due si sono scontrate su questioni familiari.

Non parla però di un rapporto conflittuale con la genitrice, la conduttrice Mediaset, anzi. Della sua mamma può solo che parlare bene. Ilary infatti ha affermato che mamma Daniela è la sua prima e miglior confidente, quella a cui rivela ogni suo segreto, anche quello più doloroso.

La signora Daniela è una donna davvero bellissima. Capelli chiari, fisico tonico e asciutto, sguardo dolcissimo, somiglia tanto a Ilary. Ha anche un profilo Instagram che è seguito da 2000 e oltre follower e sul quale pubblica scatti che la ritraggono nella sua vita quotidiana, da sola, col marito e/o insieme ai suoi adorati nipotini.