Re Carlo umiliato pubblicamente dal figlio Harry: William non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Ecco che cosa ha combinato il suo secondogenito.

Il principe Harry reale ribelle. Avete visto che cosa ha combinato il marito di Meghan Markle? Lo sgarbo al nuovo Re di Inghilterra è imperdonabile.

Re Carlo e il principe Harry ai ferri corti

Da quando è diventato sovrano d’Inghilterra, anche se non ancora ufficialmente visto che la sua incoronazione ci sarà solo tra qualche mese, il 6 maggio 2023, il figlio di Elisabetta e del duca di Edimburgo, Filippo, si è ritrovato già ad avere diverse gatte da pelare.

Tanti problemi, non soltanto fasti e lustri, lasciati in eredità dalla sua adorata madre. King Charles si ritrova ora a gestire una monarchia dalla potenza straordinaria ma anche dalle innumerevoli criticità.

Per non parlare poi dei componenti della Corona, gli altri membri annessi e connessi alla Royal Family che ogni giorno danno filo da torcere al nuovo sovrano. Se fino ad ora Harry è rimasto in disparte, a condurre la sua vita oltreoceano con la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, evitando di far parlare di sé in Inghilterra, oggi di nuovo lui è il protagonista insieme alla moglie, di un fatto curioso.

Lo sgarbo pubblico nei confronti del nuovo sovrano d’Inghilterra ha sbalordito tutti. Il secondogenito ha così umiliato il padre pubblicamente e neanche Meghan ne esce pulita.

Il principe Harry umilia pubblicamente suo padre

Il principe Harry e Re Carlo sono ai ferri corti e lo testimonia il loro rapporto quasi inesistente. A peggiorare ancora di più la situazione, l’ultimo sgambetto fatto dal figlio al padre in occasione del compleanno di quest’ultimo.

Il 14 novembre, Re Carlo ha compiuto 74 anni. Si tratta del primo genetliaco festeggiato come (quasi) sovrano e soprattutto dopo la morte della Regina Elisabetta. La casa reale ha diffuso anche un’immagine di lui nella quale si vede Carlo sotto una quercia nel Windsor Great Park che testimonia l’assunzione della carica di Ranger che da sempre è appartenuta al duca Filippo di Edimburgo.

Il Re ha festeggiato il compleanno in forma privata con la sua famiglia ma anche pubblicamente. L’Inghilterra non si è dimenticata del suo compleanno e così, lunedì mattina, è stato intonato un commosso “Happy birthday” dalla band della Household Cavalry di Buckingham Palace mentre a mezzogiorno, c’è stato il classico e attesissimo saluto reale.

Che cosa c’entra in tutto questo Harry, vi starete chiedendo? Presto detto. A differenza degli altri componenti della Royal Family, come Kate e William, che hanno espresso i loro omaggi al nuovo sovrano in carica, Harry e Meghan si sono defilati.

I Duchi del Sussex, che hanno chiuso nel 2020 il loro profilo ufficiale sia Instagram che Facebook, oggi comunicano con gli altri rappresentanti istituzionali di palazzo reale e con i loro seguitori sono attraverso la Archewell, la fondazione fondata e presieduta da Meghan Markle.

Nessun omaggio, nessun pensiero, nessun augurio è rivolto al Re Carlo nel giorno del suo settantaquattresimo compleanno, segno questo che i rapporti tra i due leader, padre e figlio, sono sempre più tesi.

Padre e figlio in crisi: è guerra in famiglia

La ragione, tra l’altro, è chiara. Tra poco più di un mese, uscirà il libro di Harry dal titolo “Spare” che a quanto pare si rivelerà disastroso non solo per la Royal Family ma in particolare per Carlo: tanti segreti sulla sua persona verranno svelati e su tanti misteri sarà fatta luce.

Sembra che Re Carlo non abbia per nulla approvato l’idea del figlio di scrivere un libro e tantomeno la sua pubblicazione. Da quando è stata annunciata la data di uscita di “Spare”, fissata il 10 gennaio 2023, i rapporti tra padre e figlio sono diventati ancora più tesi.

Harry e Meghan, tra l’altro, fanno sapere persone vicine ai Duchi del Sussex, non hanno intenzione nemmeno di raggiungere la famiglia reale inglese a Natale preferendo passare il festività, che dovrebbero essere invece un momento di unione familiare, in California.