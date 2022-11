GB, Hunt e la nuova manovra finanziaria: ecco cosa prevede

Oggi è stata presentata la manovra fiscale dal Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt. La riforma punta a sanare un debito pubblico tramite un piano finanziario da 55 miliardi di sterline.

Il premier britannico Rishi Sunak ha confermato che il Regno Unito si trova ufficialmente in recessione. Jeremy Hunt ha presentato proprio oggi la riforma che punta a sanare il debito pubblico ma anche a dare sollievo alla popolazione in difficoltà cercando di riportare l’economia e la stabilità del paese più in alto possibile. Si prospettano tasse e tagli alla spesa per riuscire a fare quadrare i conti.

Hunt e la nuova manovra finanziaria

Il Regno Unito ha subito un grave scossone economico che sta mettendo a dura prova il Paese, già messo in ginocchio dalle dinamiche economiche e energetiche scaturite dalla guerra in Ucraina. Nel momento in cui la ex premier Liz Truss ha annunciato la sua riforma fiscale il mercato finanziario britannico è crollato pericolosamente.

La riforma Truss prevedeva di ampliare ulteriormente il debito pubblico per poi diminuire le tasse alla classe più abbiente. Questo per poter far girare l’economia delle aziende e favore una crescita produttiva.

Questo annuncio ha gettato l’economia inglese in un buco nero e i mercati internazionali sono andati in tilt a causa della misura proposta. La conseguenza immediata è stata la svalutazione della sterlina. Non era mai successo prima che la moneta britannica toccasse livelli così bassi.

Di conseguenza Truss ha deciso di licenziare il cancelliere dello scacchiere Kwarteng per poi sostituirlo con Jeremy Hunt.

Nonostante le scuse pubbliche, che l’ex premier ha fatto in diretta tv, il risultato di questa proposta ha convinto Truss a rassegnare le dimissioni dopo soltanto un mese dall’inizio del mandato.

La crisi economica che ha travolto il Regno Unito è un qualcosa senza precedenti che ha costretto il governo a prendere misure importanti. La necessità è di contenere il debito pubblico, ma allo stesso tempo assicurare un futuro economico solido alla nazione.

I Tory hanno scelto come è successore a Truss Rishi Sunak. La sfida che sia prospettata per il politico non è per niente semplice e si ritrova a dover gestire una situazione economico,politica e sociale davvero problematica.

Sunak ha deciso di mantenere Hunt come Cancelliere dello Scacchiere (che è l’equivalente del nostro ministro dell’economia). Insieme hanno chiesto più tempo per studiare una manovra finanziaria adeguata che è stata presentata proprio nella giornata odierna. il piano prevede 55 miliardi di sterline che verranno suddivisi in vari ambiti e serviranno a stabilizzare la posizione finanziaria della Gran Bretagna.

Ecco cosa prevede la riforma fiscale

Il piano finanziario che ha esposto Hunt prevede 55 miliardi di sterline per coprire il buco monetario e verranno così suddivisi: il 45% in aumenti fiscali, il 55% in tagli fiscali spalmati nei prossimi anni.

Il governo ha previsto il congelamento delle detrazioni fiscali fino al 2028 e inoltre ha ridotto la soglia di ingresso per l’aliquota massima. Hunt ha spiegato: “Sebbene le mie decisioni odierne comportino un sostanziale aumento delle tasse, non abbiamo aumentato le aliquote fiscali principali, e le tasse in termini di percentuale del Pil aumenteranno solo dell’1% nei prossimi cinque anni“.

Uno dei punti più attesi era l’aumento delle imposte sui profitti delle società energetiche che sale da oggi al 35% e durerà fino al 2028. È stata anche introdotta una tassa temporanea del 45% sui generatori di elettricità, studiata per colpire i profitti realizzati dai generatori a bassa emissione di carbonio. Il cancelliere ha specificato che la spesa pubblica crescerà ma più lentamente rispetto al PIL. Hunt ha assicurato che la spesa per la sanità pubblica aumenterà gradualmente nei prossimi cinque anni.

Saranno incrementati inoltre i salari minimi del 9,7% portandoli a 10,42 sterline all’ora. Anche le pensioni subiranno un adeguamento. La manovra seppure difficile ha il compito di stabilizzare una situazione complicata che soltanto se presa di petto può essere contenuta.