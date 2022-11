Mick Schumacher saluta la Formula 1 con la promessa di tornare

Era nell’aria ormai da diverso tempo, ora la Haas ha ufficializzato l’addio di Mick Schumacher per sostituirlo con l’esperto Nico Hulkenberg.

Il figlio d’arte ha promesso di continuare a lavorare duramente in questi mesi con l’obiettivo di tornare presto competitivo in un’altra scuderia.



Continuano i grandi cambiamenti in Formula 1 in vista del mondiale del 2023, dopo il quasi certo addio di Binotto la rivoluzione è partita anche in casa Haas, la scuderia statunitense infatti ha deciso di sostituire il figlio di Michael con l’esperto Hulkenberg che dunque andrà a formare la nuova coppia di piloti insieme a Kevin Magnussen.

Sostituzione tutta tedesca dunque in casa Haas che decide di rinunciare alla gioventù di Schumacher per affidarsi all’esperienza dell’attuale pilota dell’Aston Martin Cognizant.

Il figlio d’arte non ha nascosto la sua grande delusione ma ha comunque ringraziato la scuderia statunitense per la grande opportunità concessa promettendo a tutti i tifosi di lavorare duramente per tornare presto competitivo.

E’ stato lo stesso pilota tedesco ad annunciare la decisione presa dalla Haas, l’ulteriore conferma è poi arrivata dal profilo ufficiale della Formula 1 che ha confermato le parole di Schumacher.

Mick Schumacher will leave Haas at the end of the season#F1 pic.twitter.com/Tnz004sRS0 — Formula 1 (@F1) November 17, 2022

Schumacher lascia la Formula 1, ora è alla ricerca di una nuova scuderia

Ad appena 23 anni la carriera di Mick Schumacher subisce una prima grande svolta, il tedesco infatti lascia la Haas dopo una stagione altalenante e si mette ufficialmente alla ricerca di una nuova esperienza.

Nico Hulkenberg è un pilota sicuramente esperto che vanta addirittura 181 presenze all’interno di gare ufficiali ma tuttavia detiene un record negativo in Formula 1, è infatti il pilota con il maggior numero di gare in carriera senza podio.



Il tedesco in questa stagione ha preso il posto di Sebastian Vettel (causa positività al Covid-19), nei gran premi di Bahrein ed Arabia Saudita e dal prossimo anno tornerà ad essere uno dei grandi protagonisti della Formula 1.

Il team principal della Haas ha accolto con grande entusiasmo il ritorno del pilota tedesco definendolo serio ed affidabile, capace quindi di formare una coppia di grandissimo livello insieme a Kevin Magnussen.

Hulkenberg ha ringraziato la scuderia statunitense per l’opportunità promettendo massimo impegno e serietà nel cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali.

La nuova Formula 1 si preannuncia ancora più entusiasmante con tantissime novità ed ancora più competizione con l’obiettivo di togliere a Max Verstappen il titolo di campione del mondo.