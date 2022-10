Re Carlo III scoop, spunta fuori la figlia segreta: lei è uguale a mamma Camilla

Re Carlo III, scoop clamoroso direttamente da Londra. Viene fuori una news senza precedenti. Spunta fuori la figlia segreta sua e di Camilla: la donna è identica alla famosa mamma.

Carlo e Camilla, riflettori puntati sui reali inglesi, nuovi sovrani d’Inghilterra. Spunta fuori la figlia segreta della Parker e consorte: si preannuncia un nuovo scandalo a corte.

Re Carlo, lo scoop clamoroso da Londra sconvolge il Regno Unito

Re Carlo III ha preso potere da pochissime settimane ma già tutto il mondo parla di lui. Prima, come principe del Galles, aveva l’attenzione mediatica del pianeta. Ora, come sovrano d’Inghilterra e successore della Regina Elisabetta, vi lasciamo immaginare quanto possa essere sotto pressione.

Essere il figlio della Regina, della monarca che ha fatto la storia del Regno Unito, non è sicuramente semplice. Tutte le responsabilità che prima aveva sua madre, ora dovranno essere da lui gestite, così come compiti e doveri reali che mettono la pazienza del sovrano a dura prova.

Si dice che Carlo abbia un carattere molto fumantino, un atteggiamento talvolta irascibile e ribelle che viene fuori però soltanto tra le mura del palazzo reale. Ebbene, proprio lui, insieme alla consorte Camilla, è protagonista di uno scoop che promette di far tremare per l’ennesima volta la casa reale inglese. Spunta fuori la figlia segreta della Parker e di Carlo, identica a sua madre.

Camilla Parker ha una figlia segreta: si tratta di lei

Camilla Parker ha le attenzioni di tutti su di sé ma non per essere la nuova sovrana di Inghilterra ma per una questione spinosa: spunta fuori una figlia segreta che potrebbe mettere a rischio tutta la successione dinastica.

Secondo alcune indiscrezioni, una delle più clamorose è stata lanciata da un settimanale tedesco, la Parker avrebbe avuto, sempre con Carlo, in passato, una bambina data poi in adozione. Il suo nome è Sarah. A parlare è Maggy Dalton, la ex tata della ragazza misteriosa, che a suo dire, sarebbe identica alla Parker.

Queste informazioni sarebbero state date alla baby-sitter di Sarah dai genitori adottivi della presunta figlia di Camilla e del Re d’Inghilterra, facendole promettere però di tenere nascosto il segreto.

La donna ha deciso di rivelare queste informazioni tenute top secret per oltre 30 anni, solo qualche giorno prima di morire. Non si hanno purtroppo ulteriori news su questa figlia misteriosa dei sovrani d’Inghilterra dato che Maggy Dalton è morta e ha portato con sé sicuramente altri segreti che avrebbero messo a repentaglio la successione dinastica.

Nemmeno delle foto ci sono sulla presunta figlia di Camilla e Carlo, sappiamo però dalla confessione della Dalton, che basta vedere le foto della Regina da giovane per capire l’aspetto di Sarah, fotocopia della sua presunta madre, Camilla.

Non è però detto che le carte in tavola non possano essere rimescolate. Se Sarah sa di essere la figlia di Carlo e Camilla, è probabile che prima o poi si farà avanti e rivendicherà il suo ruolo a corte. In questo caso si aprirebbe una faida interna alla casa reale, con ruoli da redistribuire e successioni da rivalutare.