Re Carlo III, sapete quanto paga di affitto? La cifra che sborsa ogni mese

A seguito della morte di sua madre, la Regina Elisabetta, il figlio di Re Carlo III è diventato il proprietario della casa dove il padre ama vivere con Camilla.

Re Carlo III ha dovuto sicuramente cambiare tutta la sua vita per diventare re alla veneranda età di 73 anni.

La nuova vita di Re Carlo

Dopo aver aspettato il trono per 73 anni, Re Carlo è riuscito a conquistare il trono d’Inghilterra. Una decisione, la sua, che non è stata vista subito di buon occhio dai suoi sudditi poiché in tanti si aspettavano che potesse abdicare in favore di suo figlio William.

Diciamo che nel corso della sua vita Re Carlo non ha proprio brillato per il suo comportamento impeccabile. L’ultima macchia sulla sua vita di principe è stata l’accettazione di denaro da parte dei fratelli di Osama Bin Laden. Sul web, sin dal momento della sua successione al trono si sprecano i meme che lo vedono protagonista. Impacciato e un po’ presuntuoso, questi sono i primi aggettivi che si usano per descriverlo.

Intanto, è stata comunicata la data della sua incoronazione, ovvero, nel mese di maggio del 2023, ben otto mesi dopo la morte della sua compianta madre. Un’incoronazione a cui, si vocifera, il figlio William non sarà ammesso. Una data che non è stata molto ben vista dagli inglesi poiché capita di sabato.

Quanto paga Re Carlo III di affitto?

Dopo la morte della Regina, sono cambiati non soltanto i titoli ma anche gli assetti della famiglia ovvero la ridistribuzione di molti beni, tra cui quelli mobili e quelli immobili. Una cosa che non è cambiata è il comportamento del Re nei confronti del figlio William che continuerà a rimanere estraneo alle vicende di palazzo.

Tra i beni immobili spicca soprattutto la dimora di Highgrove dove Re Carlo vive insieme a Camilla, la regina consorte. Con la morte della Regina, il possesso di questa dimora è passato al primo nipote della Regina ovvero a William.

Ecco quindi che, per vivere nella residenza che tanto ama, il neo Re dovrà pagare un affitto regolare a suo figlio e la quota, come si può ben immaginare, è davvero alta.

Il ducato di Cornovaglia appartiene per eredità a William. Ecco, quindi, che re Carlo III deve pagare, a partire dal mese di settembre, 58 mila euro al mese al figlio, per un totale di 700 mila sterline. In questo modo, si aggiudicherà la possibilità di risiedere nella proprietà tanto amata e usare i terreni di pertinenza.

La cifra è stata rivelata da una fonte vicina al re. Nel Ducato sono inclusi anche altri beni di lusso. Il valore complessivo del nuovo possedimento di William è di circa 345 milioni di sterline. Nel 2021 la rendita annua è stata naturalmente milionaria: 21 milioni di sterline in un solo anno.