Bolelli e Fognini perdono a Napoli, Finals più lontane

Brutta sconfitta per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, a Napoli vincono meritatamente Mannarino e Martin che si impongono con il punteggio di 6-1, 6-4 e allontanano gli italiani dall’ultimo slot rimasto per staccare il pass alle ATP Finals



Si complica la rincorsa all’ultimo posto disponibile alle ATP Finals per Simone Bolelli e Fabio Fognini, i due sono attualmente al nono posto nella race di doppio, fuori quindi dai giochi nei primi otto ma dentro come possibile ed eventuale coppia di sostituti.

Brutta partita nel complesso da parte dei veterani azzurri, troppo fallosi e veramente poco incisivi di fronte alla solidità dei due francesi.

Al momento sono circa 290 i punti che separano gli italiani dall’ottavo posto della race, posizione occupata da Putz e Venus che hanno deciso di non partecipare a nessun torneo in questa settimana.

Con la probabile assenza di Berrettini e Sinner il tennis italiano rischia quindi di non poter schierare nessun giocatore nel Masters 1000 più atteso della stagione.

Fognini-Bolelli, sconfitta che complica la strada verso le Finals

Simone Bolelli e Fabio Fognini crollano a Napoli sotto i colpi del duo Mannarino-Martin e rischiano di veder sfumare definitivamente il sogno di giocare le ATP Finals.

Partita senza storia nel capoluogo campano con gli azzurri che entrano in campo con un brutto atteggiamento commettendo una serie infinita di errori non forzati.

Dopo il pesante 6-1 subito nel primo parziale gli italiani non riescono a trovare le forze per reagire e concedono il break sul 3-3 che spiana la strada alla vittoria dei francesi.

Sfuma cosi l’obiettivo di prendersi l’ottavo posto nella race (ultimo che consente la qualificazione alle finals) con Bolelli e Fognini che ora vedono anche la coppia Cabal-Farah avvicinarsi in classifica.

I due veterani italiani si qualificarono per le ATP Finals nel 2015 concludendo una stagione strepitosa dopo il trionfo agli Australian Open.

Le chance di strappare un miracoloso pass ancora ci sono, la prossima settimana infatti si giocheranno gli ATP 500 a Vienna e Basilea, qualche giorno dopo invece l’attesissimo 1000 di Parigi Bercy che sarà decisivo per stabilire chi andrà a giocare l’ultimo grande torneo del 2022.

Situazione analoga anche per Sinner e Berrettini, in singolare i due italiani dovranno privare a conquistare punti in queste settimane per raggiungere quella che ad oggi sarebbe una clamorosa qualificazione.