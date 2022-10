Graniglia di marmo lucidissima, come pulirla per ottenere ottimi risultati

Desiderate avere la graniglia di marmo lucidissima? Ecco che con questo medoto si potrà pulire bene per un risultato straordinario.

Ve la ricordate la graniglia di marmo lucida delle nonne? In tantissime case è ancora presente e in altre viene posata appositamente, per ricreare quell’atmosfera vintage dalle nuance che impreziosiscono gli ambienti. Non è mai stato facile arredare una casa con questo tipo di pavimentazione, ma neanche avere una pulizia impeccabile perché aloni e sporco possono confondersi con la superficie stessa. Insomma, un grande amore e odio che ancora oggi viene ricordato in ogni parte del mondo. Chi ha questo pavimento in casa desidera solamente poterlo riavere lucido come al tempo delle nonne: con questo metodo è possibile.

Che cos’è il pavimento in graniglia di marmo?

Il pavimento in graniglia di marmo è stato un must have in tutte le case degli anni ’60 e anni ’70. Ricordano le cucine e i soggiorni delle nonne, quando si cercava di capire come fosse composto e quali fossero le nuance di rilievo per abbinarci un mobile o una tinta sul muro.

Ancora oggi si possono trovare nelle case in vendita, alcuni sono pronti a cambiare il pavimento mentre altri lo desiderano e credono in questa moda che sta tornando a farsi sentire. La voglia di graniglia di marmo non è mai passata e c’è qualcosa di affascinante nel suo essere protagonista degli ambienti.

È un pavimento particolarissimo che si realizza sul posto da esperti del settore, inserendo delle schegge di marmo con dimensioni diverse tra loro. Poi si levigano per ottenere la classica superficie lucida – compatta e liscia che tanto si ama. I materiali lo rendono uno dei pavimenti più resistenti e longevi di tutti i tempi: non si rovina e le macchie si nascondono facilmente.

Forse non lo sapete, ma le origini di questo pavimento passato alla storia sono completamente italiane. La tecnica è opera di esperti veneziani che l’hanno concretizzata nel XVIII secolo, anche se l’idea è stata presa dai Greci soliti nel realizzare combinazioni di elementi e colori per le pavimentazioni.

L’home decor moderno riprende questo pavimento e lo trasforma in un must have per le generazioni future. Dai colori diversi e schegge che possono colorare l’ambiente e dare un tocco di stile inatteso e quasi vintage.

Pavimento in graniglia di marmo lucidissimo e pulito: il metodo

Come anticipato, sono tantissime le case che hanno ancora questo tipo di pavimentazione. In molte nuove costruzioni, ci sono giovani coppie o single che lo richiedono direttamente perché resistente al consumo e ai colpi che si possono subire negli anni.

Tuttavia hanno un piccolo difetto, infatti nel tempo perdono la lucidità e sembrano sporchi. Ma c’è un metodo completamente naturale che può riportare il pavimento al suo stato naturale.

Questo è il metodo: