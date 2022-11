Re Carlo III, marito e moglie fuori da casa reale: chi rischia di perdere il titolo

Re Carlo III potrebbe levare i titoli reali e mandarli via da Buckingham Palace. Ecco al decisione del nuovo Sovrano del Regno Unito.

Re Carlo III è il nuovo Sovrano del Regno Unito dopo la morte di sua madre, l’indimenticabile Regina Elisabetta II amata da tutti i sudditi e da gran parte del resto del mondo.

Dopo i funerali della donna, Re Carlo III ha cominciato a dover fare i conti con gli impegni della corona e nel giro di quasi due mesi ha già preso alcune decisioni importanti per il futuro del reame.

Re Carlo III: la decisione che potrebbe revocare i titoli

Ma una pulce ha riferito ad alcuni giornali, direttamente da Buckingham Palace, che il Re sarebbe molto stanco per via della pressione mediatica avuta in questo periodo e per via degli incarichi che gli spettano.

Inoltre, sembra che l’uomo stia facendo i conti anche con un’insufficienza cardiaca e che sua moglie, la Regina consorte Camilla, lo stia aiutando al meglio ma che abbia chiesto il supporto di due membri della famiglia reale.

Infatti, stando a queste indiscrezioni, Carlo e Camilla avrebbero chiesto al principe di Galles William e a sua moglie Catherine Middleton, meglio conosciuta come Kate, di aiutarli nel gestire le comunicazioni con la stampa e altri compiti.

In questo modo, i due sarebbero già pronti per quando William diventerà il prossimo Re del Regno Unito e Kate la prossima Regina consorte che, secondo alcuni esperti, potrebbe avvenire anche molto presto, in quanto Re Carlo III potrebbe abdicare dopo pochi anni dalla sua salita al trono.

Queste però sono solo informazioni trapelate da un insider che lavora a Palazzo e per ora non sembrano aver avuto conferma ma un altra notizia sta facendo il giro dell’Inghilterra e non solo.

In questi giorni, sarebbe dovuto uscire il libro autobiografico del principe Harry che secondo i più informati conterrebbe delle rivelazioni mai dette sul suo rapporto con il resto della Royal Family.

Il libro è stato rinviato dopo la morte della Regina Elisabetta II, per via sia della richiesta della casa editrice di modificare alcuni contenuti scritti di pancia e sia per via della decisione di Harry, che avrebbe chiesto di modificare alcuni capitoli che avrebbero potuto creare nuovi problemi alla sua famiglia.

Altri invece, pensano che Harry abbia introdotto delle nuove informazioni proprio stando alle ultime vicende accadute nel periodo che c’è stato tra la morte della Sovrana e i suoi funerali.

Cosa potrebbe accadere

In questi giorni si è parlata della decisione di Re Carlo III di revocare i titoli di Altezza Reale ad Archie e Lilibet i figli di Harry e Meghan e pare che il Sovrano abbia chiesto a suo figlio di non portare la donna al capezzale della nonna in quanto non sarebbe stata la benvenuta.

Altre indiscrezioni però, vogliono Carlo più propenso a trovare una riappacificazione con suo figlio, dopo che questo ha lasciato Londra per trasferirsi a Montecito in California per poi dichiarare alcune cose non del tutto positivo sulla sua famiglia.

Sia Harry che Meghan hanno rilasciato qualche anno fa, un’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey dichiarando dei comportamenti scandalosi nei loro confronti da parte di alcuni membri della Royal Family.

Successivamente, Meghan ha continuato a parlare di queste vicende nel suo podcast Archetypes e sembra aver dato un ultimatum a suo marito qualora si riavvicini alla sua famiglia.

Qualche giorno fa, è stato rivelato che il famigerato libro di Harry, intitolato Spare che significa “ruota di scorta” sarà messo in commercio in Inghilterra e in altri stati del mondo a partire dal 10 gennaio 2023.

A corte, in molti si stanno già preoccupando e secondo alcune indiscrezioni pare che Re Carlo III sarebbe pronto a revocare a suo figlio e sua nuora il titolo di duca e duchessa di Sussex qualora ci sia qualche rivelazione scomoda.

Sembra inoltre, che Carlo, sia anche intenzionato a impedire loro di partecipare alla cerimonia di incoronazione qualora suo figlio avesse scritto delle parole contro sua moglie, Camilla.

Non ci resta quindi che attendere qualche mese per scoprire cosa ha rivelato Harry nelle sue memorie e quale sarà la decisione del Re a seguito della pubblicazione del libro in questione.