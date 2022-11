Liverpool-Napoli, notte magica ad Anfield

Lo strepitoso girone di Champions League del Napoli si chiuderà ad Anfield, dove il Liverpool proverà ad infliggere ai ragazzi di Spalletti la prima sconfitta stagionale sotto la spinta del proprio pubblico.

Agli azzurri, che comandando il girone, basterà un punto per avere la certezza del primo posto.



I tifosi del Napoli hanno ancora negli occhi la partita di andata in cui gli azzurri diedero una sonora lezione di calcio ai ragazzi di Klopp: finì 4-1 per i partenopei che iniziarono al meglio quello che sarebbe diventato poi un girone perfetto con 5 vittorie su 5, 20 gol fatti ed appena 4 subiti.

Per garantirsi il primo posto in classifica e superare il Napoli la squadra di casa ha bisogno di vincere con uno scarto di almeno 4 gol, impresa ai limiti dell’impossibile se consideriamo lo straordinario stato di forma di Osimhen e compagni.

Il Napoli andrà ad Anfield con il solito atteggiamento offensivo alla ricerca della vittoria, la partita si preannuncia spettacolare e piena di emozioni.

L’arbitro della sfida sarà il fischietto tedesco Tobias Stieler

Liverpool con Darwin Nunez titolare, c’è anche Firmino

Un cammino all’altezza delle aspettative quello europeo, un disastro finora la stagione in Premier League per il Liverpool che è lontano addirittura 15 punti dal primo posto occupato dall’Arsenal.

I Reds vogliono sfruttare il loro pubblico per aggredire subito gli azzurri e portare la partita sui binari favoriti già nel primo tempo.

Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson in difesa con Thiago Alcantara nel ruolo di regista affiancato da Henderson ed Elliott.

Salah e Firmino saranno gli esterni offensivi con Darwin Nunez punta centrale.

Pesante l’assenza di Diogo Jota che salterà anche il mondiale per un problema muscolare cosi come Luis Diaz che dovrà stare ai box per circa due mesi.

Napoli con il solito 4-3-3, davanti c’è Simeone

Il Napoli ha già ampiamente dimostrato di essere una delle squadre più in forma d’Europa e andrà ad Anfield con l’obiettivo di conquistare la sesta vittoria consecutiva europea.

Davanti a Meret ci sarà il capitano Di Lorenzo che guiderà la difesa con Ostigard, Kim e Olivera.



Accanto al regista Lobotka confermati Ndombele e Zielinski, in attacco Politano, Simeone e Kvaratskhelia.





Liverpool-Napoli, statistiche

Le due squadre si affrontano per l’ottava volta nella loro storia, il bilancio finora sorride ai partenopei che comandano con 3 vittorie, due i successi dei Reds con 3 pareggi.

Il Liverpool ha perso le ultime due partite giocate contro squadre italiane, prima del 4-1 azzurro dell’andata infatti va ricordato il successo per 1-0 dell’Inter ad Anfield lo scorso anno quando decise il capolavoro da fuori di Lautaro Martinez.

Il Napoli ha segnato 20 gol in queste 5 partite, meglio degli azzurri ha fatto soltanto il Bayern Monaco nel 2019/2020 e nel 2021/2022.

Quella di stasera per Klopp sarà la 100esima panchina in Champions League tra Borussia Dortmund e Liverpool.