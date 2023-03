Re Carlo III, la sua prima visita di Stato all’estero si terrà in Germania

By

La visita di Stato in Germania del Re Carlo III

Il Re Carlo III è atteso in Germania per la sua prima visita di Stato all’estero. Accompagnato dalla sua consorte Camilla, i due saranno accolti dal presidente Frank Walter Steinmeier e dalla first lady, Elke Buedenbender.

Il programma per questa visita è già stato definito e si articolerà in un discorso al Bundestag, nel saluto alla Porta di Brandeburgo, per poi concludere con una visita ad Amburgo.

La visita inizierà domani, mercoledì 29 marzo. Il programma del primo giorno si articolerà con l’accoglienze dei due reali da parte del presidente tedesco e della first lady alla Porta di Brandeburgo. In tale contesto sono stati organizzati degli eventi e un ricevimento.

Dopo Steinmeier ospiterà Carlo III e Camilla nel castello di Bellevue, il palazzo presidenziale tedesco. Qui prima si svolgerà una conferenza sul tema della “svolta e energetica” e della sostenibilità, per poi terminare la giornata con un banchetto di Stato nella residenza presidenziale.

Il programma per il secondo e il terzo giorno di visita

Dunque la prima visita di Stato all’estero del Re Carlo III, si articolerà in tre giorni. Il 29-30 e 31 marzo. Mentre il primo giorno il Re con la sua consorte, saranno accolti dal presidente tedesco e dalla first lady, gli altri due giorni saranno improntati su un discorso al Bundestag e una visita ad Amburgo.

In particolare il 30 marzo, il Re è atteso al Bundestag per tenere un discorso, intorno alle 12. Dopo, si recherà all’ex aeroporto di Berlino, per una visita nel centro rifugiati e un incontro con i profughi ucraini.

Nel pomeriggio poi, la coppia visiterà l teatro della Komische Oper e successivamente incontrerà i militari del battaglione 130 tedeschi e inglesi. Prevista inoltre una visa anche nel sito protetto di Brodowin.

Infine il 31 marzo il presidente e la first lady accompagneranno i due reali in un avisita ad Amburgo. Carlo riporrà una corona fuori la chiesa di San Nikolay, gesto simbolico in memoria dei bombardamenti degli anglo-americani del 1943.

Poi Carlo e Camilla giungeranno al Comune della città, per firmare il libro d’oro degli ospiti. Infine durante un giro in barca nel celebre porto, Carlo III e Steinmeier discuteranno di sostenibilità e sviluppo in relazione all’importante porto.