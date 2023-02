Re Carlo III, imprevisto in casa reale: la corona lascia Buckingham Palace

Imprevisto a Buckingham Palace, con la corona che lascia il palazzo: una decisione di Re Carlo III? La motivazione lascia tutti dubbiosi.

Carlo III è sicuramente l’uomo del momento, che ha saputo prendere le redini del Paese dopo 70 anni da spettatore. Una eredità che è stata passata dalla mamma Regina Elisabetta II dopo tantissimi anni di regno impeccabile. Nonostante gli scivoloni e i dissapori con il figlio Harry, il Sovrano ha cose molto importanti da gestire e a cui pensare. Una su tutte la Corona che ha lasciato Buckingham Palace: un imprevisto da gestire?

Perché la Corona ha lasciato Buckingham Palace?

Carlo III in questi giorni ha lasciato il Palazzo Reale insieme a Camilla raggiungendo la casa in campagna di Sandringham. Come da tradizione, trascorreranno lì le vacanze di Natale con metà della loro famiglia. Da poche ore è infatti emersa la notizia che il sovrano non avrebbe mandato l’invito per le feste a suo Harry.

Sembra proprio che ci sia un guerra aperta tra i due, soprattutto adesso che su Netflix sta per uscire il documentario sulla coppia più chiacchierata nel mondo Harry e Meghan. Ma Re Carlo non è l’unico ad aver lasciato il Palazzo Reale, infatti anche la Corona è stata portata da un’altra parte.

La famosa corona che il Re dovrà indossare alla cerimonia di inaugurazione è stata portata via dalla Torre di Londra con una operazione top secret. Secondo quanto emerge dai media inglesi – che si avvalgono di fonti interne o vicine alla famiglia reale – un piccolo imprevisto ha portato il Sovrano a prendere questa decisione.

Saranno i gioiellieri della famiglia stessa a doverla adattare al fine che Re Carlo III possa indossarla durante il giorno dell’incoronazione ufficiale. Un simbolo che lascia la sua sede per dei lavori di modifica, come annunciato da Buckingham Palace.

Ovviamente, tutto si è svolto in segreto e nella massima sicurezza venerdì scorso con una scorta di Forze Armate. Il luogo di destinazione è strettamente confidenziale e il segreto non trapela.

L’operazione di modifica richiesta dal Sovrano verrà svolta da Mark Appleby della Mappin e Webb. Il gioielliere è uno degli ufficiali dal 2017 ed è un vero esperto. Le fonti evidenziano che sarà lui nei prossimi mesi a lavorare al fine di poter far vestire perfettamente la Corona a Carlo. Ad indossarla negli ultimi 70 anni è stata solo la Regina Elisabetta e solo in rare occasioni.

Corona di Stato: qual è il suo vero valore

La Corona di Stato è un vero e proprio simbolo. In più interviste, la Regina Elisabetta l’ha sempre definita come pesante e difficile da indossare.

Nel frattempo tutti si chiedono quale sarà la tiara scelta e indossata da Camilla per l’occasione. Il Daily Mail evidenzia che la Regina Consorte potrebbe optare per la corona della Regina Madre dove si trova il bellissimo diamante Koh-i-Noor che arriva direttamente dall’India.

Ma tutti gli occhi saranno puntati solo su Carlo III e sulla corona che ha una montatura in oro massiccio, arricchita da rubini – topazi – granati -zaffiri e tormaline. Un totale di 444 pietre e una stima di valore che arriva a 145mila dollari. Anche Carlo III la indosserà solo per qualche istante, proprio perché il peso è impossibile da sostenere.