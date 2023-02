La luna di febbraio stravolgerà la vita di questi segni: ecco cosa accadrà

Alcuni segni zodiacali verranno stravolti per via della presenza della Luna di febbraio. Ecco di quale si trattano.

Lo Zodiaco è qualcosa che da sempre ci affascina e spesso ci ritroviamo a leggere quali sono le previsioni per i mesi e le settimane a seguire sperando di leggere qualcosa di positivo.

Sebbene spesso, molti astrologi concordano su alcune cose, bisogna sempre tenere in mente che si tratta di previsioni e di non farne una legge ma di prenderle come sono e quindi di consigli.

Segni Zodiacali: ecco quelli che saranno colpiti dalla Luna Piena della Neve

Ognuno di noi, nel momento della propria nascita, si ritrova ad avere un segno zodiacale che gli viene affidato in base alla data in cui è nato e spesso i nativi sotto uno stesso segno hanno caratteristiche e peculiarità comportamentali simili.

I segni zodiacali che conosciamo nel nostro oroscopo occidentale sono 12 e ognuno fa riferimento ad una costellazione e vengono suddivisi in quattro gruppi a seconda dell’elemento della natura.

Così avremo una suddivisione in segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua e ogni gruppo prevede la presenza di tre segni zodiacali che seppur diversi possono avere degli elementi in comune.

La nostra nascita ha a che fare con un determinato momento e per questo l’ascendente ci viene calcolato a seconda dell’ora, del luogo e dell’anno in cui siamo nati, per vedere appunto la posizione dei pianeti in quel momento.

Secondo gli astrologi, è tramite la posizione e l’allineamento dei pianeti e degli astri che viene calcolato l’oroscopo e che si può prevedere se ci sono periodi favorevoli o periodi sfortunati durante l’anno.

La luna, ad esempio, è considerata uno degli elementi che tende a influenzare il comportamento e la fortuna di alcuni segni e a partire dal 5 febbraio avremo una Luna Piena della Neve.

Il suo nome, deriva dal fatto che si presenterà in uno dei periodi più freddi dell’anno, e la sua presenza avrà un impatto molto significativo su ben cinque segni dello zodiaco che ne trarranno fortuna.

Ecco su chi avrà effetto la Luna di febbraio

Il primo segno è l’Ariete, che con la presenza di questa Luna si ritroverà a vivere momenti pieni d’amore e potranno sfruttare la loro creatività per decidere di fare un salto di qualità in modo originale dal punto di vista professionale.

L’altro segno che avrà giovamento dalla Luna Piena della Neve è il Toro che svilupperà la sua comunicatività e porterà un cambiamento significativo dal punto di vista famigliare o anche solo in casa, con un complemento d’arredo che lo rallegrerà.

Il terzo segno sono i Gemelli che potranno approfittare della presenza di questa Luna per risolvere alcuni problemi famigliari e cercare di riallacciare rapporti persi o di instaurarne dei nuovi a livello di amicizia.

Anche il Cancro potrebbe sfruttare questo periodo per ottimizzare le proprie fonti di guadagno grazie alla Luna che tenderà a dare ai nativi sotto questo segno un atteggiamento positivo e attento nei confronti del denaro.

Infine, l’ultimo segno che verrà influenzato dalla Luna di febbraio è il Leone, che spesso viene visto come il più narcisista e imponente di tutto lo Zodiaco. In questo periodo grazie alla Luna Piena della Neve, più che mai devono imporsi e fidarsi del proprio istinto per poter realizzare i loro sogni e liberarsi da persone e insicurezze che da tanto tempo pongono loro degli ostacoli.