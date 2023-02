Charlene di Monaco in dolce attesa? Quel particolare è saltato all’occhio

Alberto di Monaco ha chiarito le indiscrezioni riguardo una nuova gravidanza da parte di Charlene di Monaco. Ecco le sue parole.

Una delle famiglie reali di tutto il mondo che negli ultimi anni ha avuto tanti titoli sui giornali è stata quella del Principato di Monaco il cui sovrano è Alberto II, principe di Monaco.

Per tutto il 2021 si è parlato di lui ma in particolar modo del suo rapporto con sua moglie, la principessa Charlene di Monaco che è stata via dal Regno per quasi un anno a seguito di un problema di salute.

Charlene di Monaco: le parole di Alberto II

La donna, infatti, dopo essere tornata da un viaggio in Sud-Africa, suo paese d’origine ha contratto un’infezione che ha messo a repentaglio la sua vita colpendo gola, naso e orecchie.

La principessa, è stata ricoverata in una clinica privata lontano dal Principato di Monaco e si è fatta vedere soltanto dopo qualche mese, quando le cose stavano andando per il meglio, dai suoi figli indossando una mascherina.

Questo ha alimentato un dubbio da parte dei giornalisti e degli stessi sudditi che hanno pensato che la donna fosse stata ricoverata per un problema ben diverso da quello dichiarato.

Infatti, sui tabloid, è impazzata la notizia che Charlene avesse subito un intervento chirurgico al volto a Dubai, non finito nei migliori dei modi e questo le avrebbe deturpato il viso.

Pertanto, il suo allontanamento da Palazzo Grimaldi, era stato per via di questo problema e non per l’infezione contratta. Ma questo è stato smentito più volte da Alberto II ma ancora oggi c’è chi non riesce a credere alla versione del Sovrano.

Intanto, Charlene, è tornata a pieno titolo a ricoprire gli impegni reali e si è fatta vedere nuovamente a fianco di suo marito più in forma che mai anche se ha dichiarato di non essersi ripresa del tutto.

La nuova gravidanza

Recentemente, la donna ha presenziato al 10° anniversario della sua fondazione così come ad un evento natalizio del Principato di Monaco assieme a suo marito e ai suoi figli Giacomo e Gabriella.

In entrambe le occasioni, Charlene ha indossato degli abiti larghi coperti da degli ampi giubbotti e in molti hanno pensato che la donna stesse nascondendo le curve dovute ad una gravidanza.

Sulle pagine di People, il principe Alberto di Monaco, ha parlato di sua moglie dichiarandosi orgoglioso di come è tornata all’attivo nel Regno e di come ha affrontato un anno molto particolare per lei.

“Ogni volta che c’è un evento imminente, Charlene e io ne discutiamo e quando entrambi siamo d’accordo che dovrebbero essere con noi, spieghiamo ai bambini cosa accadrà e perché è importante. Di solito il giorno dell’evento o il giorno prima facciamo loro una piccola presentazione di cosa aspettarsi”

Con queste parole, Alberto II ha voluto dichiarare che sia lui che Charlene decidono insieme la presenza dei figli in determinati eventi ma per ora, non ha voluto smentire ne confermare l’arrivo di un terzo erede.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane la notizia verrà confermata o verrà smentita.