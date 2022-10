Re Carlo III, il buffo nomignolo dato a Camilla Parker: ecco come la chiama

Carlo III, lo sapete il nomignolo che ha dato a sua moglie Camilla? Ecco come la chiama in privato. Che buffo nickname!

Carlo e Camilla in privato sono proprio dei teneroni! Sapete che il sovrano d’Inghilterra è un romanticone? Ecco il nomignolo che ha riservato alla sua Regina.

Carlo e Camilla, sovrani chiacchieratissimi del Regno Unito

Sono diventati sovrani d’Inghilterra da pochissimo, Carlo e Camilla, che hanno iniziato insieme una nuova epoca storica. Loro, alla guida del Regno Unito, hanno preso il posto che fino a poche settimane fa apparteneva alla Regina Elisabetta.

Quel triste 8 settembre 2022, la monarca di 96 anni ha lasciato la vita terrena e ha raggiunto il consorte, il duca di Edimburgo, che nel 2019 era morto alla veneranda età di 99 anni, dopo tanti anni alla guida della nazione inglese.

L’ex principe del Galles conquista di diritto il titolo di Re inglese a 73 anni, un po’ tardino rispetto alla madre che aveva invece ricevuto la corona a 25 anni, dopo la morte del padre, Re Giorgio.

Carlo e Camilla hanno già tenuto diverse udienze pubbliche e preso parte a innumerevoli eventi ufficiali da quando sono saliti al trono d’Inghilterra. Loro, che davanti al pubblico devono presentarsi sempre impeccabili e perfetti, in privato si lasciano andare a romanticherie ed effusioni sdolcinate.

A questo proposito, sapete che il sovrano d’Inghilterra ha eletto un nomignolo curioso per chiamare la sua adorata consorte? Ecco quale, è davvero tanto buffo!

Qual è il curioso soprannome che il sovrano ha riservato alla sua consorte

Carlo e Camilla, come tutti, hanno dei nomignoli che utilizzano in privato per manifestare reciprocamente il loro amore e affetto. Sapete come il sovrano inglese chiama la sua dolce metà?

Sicuramente, tutti sarete al corrente, vedendo anche la serie The Crown che è diventata famosa in tutto il mondo per svelare retroscena inediti della Royal Family, che Carlo e Camilla, fin da quando hanno iniziato la loro relazione extraconiugale avevano scelto per loro due nomi particolari per viversi in segreto: Fred per lui e Gladys per lei.

Per quale ragione? I due, appassionati di una trasmissione radiofonica, il “The Goon show” che vedeva come protagonisti questi due comici con tali nomi, famosi per la loro capacità di sgattaiolare dalle situazioni complicate fuggendo dagli occhi indiscreti dei familiari, avevano deciso di soprannominarsi così dato che la stavano facendo franca alle spalle di tutti.

Questi nomignoli sono passati alla storia anche per essere stati scoperti da Lady Diana che beccò un bracciale regalato da Carlo a Camilla in gran segreto e che conteneva proprio le iniziali dei loro nomignoli “F” e “G”.

Questa storia risale però a tanti anni fa. Oggi che Carlo e Camilla sono marito e moglie e sovrani d’Inghilterra, hanno cambiato soprannomi. Sapete come Carlo si rivolge in privato alla sua consorte? Con il nickname di “Mehbooba”, parola dal suono strano e dal significato però chiaro.

Questo termine è stato utilizzato anche in pubblico dal sovrano che si è rivolto con tale nomignolo a Camilla, davanti a migliaia di persone, in un’occasione particolare, durante il discorso che ha tenuto poco tempo fa al British Museum.

Il termine “Mehbooba” deriva dalla lingua urdu e significa letteralmente “colei che è amata”. Molto famoso in India, è questo il soprannome, oltre a “darling” (che vuol dire “cara”), con il quale Carlo si rivolge alla sua dolce metà.

Quello di Camilla, invece, per il sovrano? Molto semplice e dolce: la Regina Consorte si rivolge al marito semplicemente con “tesoro”.