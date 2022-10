Aereo precipita ai Caribi: disperso il magnate tedesco Rainer Schaller

Un incidente aereo si è verificato ai Caraibi, dove un velivolo in cui si trovava Rainer Schaller è precipitato per cause ancora in corso di accertamento.

A bordo dell’aereo precipitato nella notte fra venerdì e sabato, oltre al magnare tedesco c’erano la moglie e i due figli.

Disperso Rainer Schaller

L’incidente aereo che vi riportiamo è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato scorsi in Costa Rica. Non sono ancora note le cause per cui il velivolo sia precipitato ma dai dettagli emersi l’impatto è stato molto violento, infatti il ministro della pubblica sicurezza del Paese, Jorge Torres, ha escluso la presenza di sopravvissuti.

L’imprenditore tedesco si trovava sull’aereo partito dal Messico e a bordo insieme alla sua famiglia c’era il pilota svizzero di 66 anni e un sesto passeggero 40enne.

Il rapporto stilato dalle autorità della Costa Rica, giunte sul posto per i consueti accertamenti e rilievi del caso, ha diffuso i nomi dei dispersi, quindi quello del magnate e dei membri della sua famiglia, nonché del resto delle persone a bordo.

Per ora le ricerche hanno portato al ritrovamento di diverse parti dell’aereo sparse a diversa distanza l’una dall’altra a causa dello schianto.

Inoltre, è notizia di poco fa il rinvenimento del corpo di un adulto e un bambino che ancora non sono stati identificati, tuttavia sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto gli esami autoptici per avere delle risposte.

Forse un’avaria al motore o una distrazione fatale, ancora non si conoscono le cause dell’incidente ma nessuna ipotesi viene esclusa dagli agenti che stanno indagando.

Il velivolo partito dal Messico era scomparso poco prima nel mar dei Caraibi al largo della Costa Rica, poi il violento schianto che probabilmente ha ucciso tutti i presenti a bordo.

Continuano le ricerche senza sosta, partita già da quando la torre di controllo aveva segnalato di aver perso di vista l’aereo. In seguito si è capito cosa era avvenuto e dopo i primi ritrovamenti di corpi e oggetti, l’ipotesi dello schianto è stata confermata.

L’aereo ha impattato contro la superficie del mare e poi è carambolato a terra.

Chi è Rainer Schaller

Fra i passeggeri c’era il magnate Rainer Schaller, imprenditore tedesco noto per aver fondato il Gruppo RSG, che comprende gli studi di fitness del marchio McFit.

Amministratore delegato di questa società, ha aperto la sua prima palestra nel 1997 a Wurzburg.

Nel 2006 ha assunto la direzione di Lopavent, occupandosi quindi dell’organizzazione del famosissimo evento conosciuto come Loveparade, fino al 2010.

Nel 2020 la società di fitness da lui fondata acquisisce la Gold’s Gym e proprio come il fondatore di quest’ultima, anche Schaller ha il sogno di rendere il fitness accessibile a tutti, quindi uno sport di massa.

Il patrimonio dell’imprenditore tedesco, fratello minore del direttore d’orchestra Gerd Schaller, ammontava nel 2019 a 250 milioni di euro.

Arriviamo dunque al tragico 21 ottobre del 2022, giorno in cui si sono perse le sue tracce per lo schianto dell’aereo che da Palenque doveva portarlo insieme alla famiglia, all’aeroporto di Limon Provincia in Costa Rica.

Le ricerche continuano senza sosta ma è improbabile che i dispersi vengano trovati in vita.