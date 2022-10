Re Carlo III ha deciso, confermato il passaggio di testimone: a chi passa il titolo

Re Carlo III, la decisione presa solo poche ore fa a Buckingham: il titolo ora passa a lui.

L'Inghilterra che vede alla sua guida Carlo III, è sotto i riflettori: lui ha ora il titolo più ambito del Regno Unito.

L’Inghilterra protagonista della scena politica europea e mondiale

Da quando è morta la Regina Elisabetta, l’Inghilterra ha assunto una luce diversa agli occhi delle altre nazioni europee e mondiali. Per ben 70 anni, Queen Elizabeth è stata alla guida di una delle monarchie più complicate e di difficile gestione con cui l’Europa abbia avuto a che fare.

La moglie del duca di Edimburgo per anni ha lavorato affinché il suo regno diventasse uno dei più stabili economicamente e politicamente. Oggi Carlo si ritrova ad avere nelle sue mani una eredità storica straordinaria.

Tutti, i sudditi inglesi per primi, si augurano che tale privilegio non gli sia stato concesso invano. Da quando è diventato sovrano d’Inghilterra, Charles III è sulla bocca di tutti. Il nuovo monarca si è ritrovato già a compiere incarichi ufficiali in qualità di nuovo reggente del Regno Unito.

Ora, ancora, si torna a parlare di lui per una decisione presa qualche ora fa e che ha fatto il giro del mondo: il titolo passa nelle sue mani.

Re Carlo, il titolo passa a lui: la foto simbolo fa il giro del mondo

Giorni complicati ma anche entusiasmanti, questi, per il nuovo sovrano d’Inghilterra. Carlo III, tra pressioni e responsabilità, si è ritrovato qualche ora fa a compiere un passo importante: inaugurare un nuovo inizio per il governo britannico. Arriva il passaggio di testimone con Rishi Sunak che diventa primo ministro inglese.

Il nuovo leader del partito conservatore ha preso il posto di Liz Truss, ministro uscente, che dopo solo 45 giorni di mandato ha rassegnato le sue dimissioni. La ragione? La donna ha dichiarato di non essere in grado di realizzare il progetto politico per il quale è stata eletta.

La Truss ricevette la benedizione da parte della Regina Elisabetta, incontrata solo due giorni prima che la sovrana esalasse l’ultimo respiro. Oggi, Carlo III, dopo poco più di un mese, si ritrova invece a conferire il mandato, ufficialmente, al primo Prime Minister in carica sotto il suo regno.

Il passaggio delle consegne è stato emozionante. Fotografi da tutto il mondo hanno immortalato questo evento straordinario. Rishi Sunak è il nuovo Prime Minister che su invito di Re Carlo prende le redini del governo inglese che dovrà essere il migliore alleato della Corona.

Già si parlava qualche giorno fa, dopo che Liz Truss aveva annunciato le sue dimissioni, della possibilità per il giovane indiano di prendere il suo posto. A 42 anni Sunak è il ministro più giovane salito al governo ma è anche uno degli uomini più ricchi dell’Inghilterra e del mondo.

Per la prima volta in vita sua, Re Carlo si è ritrovato, in veste di reggente, a presiedere a un evento importante come il conferimento di un incarico governativo al nuovo primo ministro che inizierà il mandato sotto il suo potere.

Passaggio di testimone: il mondo accoglie lui così

Sunak è il primo di una lunga serie, immaginiamo. Pensate soltanto che sua madre, la Regina Elisabetta, ha conferito l’incarico a ben 15 ministri durante i suoi lunghi 70 anni di regno.

Momento sicuramente importante, questo, per la corona inglese dato che l’Inghilterra è una monarchia costituzionale e pertanto tutti i poteri, o quasi, sono nelle mani del governo. Una delle poche responsabilità politiche che ha il sovrano è quella, per l’appunto, di nominare il Prime Minister.

Il passaggio di testimone si è svolto, contro ogni previsione, a Buckingham Palace, dimora scelta da Carlo e Camilla come sede ufficiale degli affari politici della corona.

Anche se i coniugi non si trasferiranno stabilmente a vivere nella residenza ufficiale britannica, il famoso palazzo resta comunque luogo delle discussioni e delle decisioni politiche della nazione inglese.

Sunak, almeno per ora, sembra riscuotere positivo consenso popolare. Inizia con lui un nuovo governo che si preannuncia già innovativo per il Regno Unito.