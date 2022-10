Pippo Franco che fine ha fatto? Come appare oggi: impossibile riconoscerlo | FOTO

Ecco che fine ha fatto il celebre attore e conduttore Pippo Franco, gli anni sono passati e l’artista è davvero irriconoscibile.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire com’è diventato oggi il noto personaggio dello spettacolo, Pippo Franco.

Il successo di Pippo Franco

Conosciamo tutti Pippo Franco, noto artista italiano a tutto tondo, che è riuscito a rivoluzionare completamente il concetto di comicità in Italia.

L’artista è sempre stato molto amato dal pubblico, per la sua genuinità e il suo talento da cabarettista.

Nel corso della sua carriera, ha dato il meglio di sé in trasmissioni tv, al teatro e al cinema, dove ha preso parte a progetti spesso diventati anche vero e proprio oggetto di culto.

Come dimenticare la compagnia de Il Bagaglino, con la quale ha raggiunto grandissima notorietà in tv!

Ma che fine ha fatto Pippo Franco? Sono in tantissimi i fan e non solo che se lo sono chiesti in questi anni, senza riuscire a darsi una risposta.

In effetti, il cabarettista, a un certo punto, è scomparso dalla tv italiana, senza lasciare traccia e notizia di sé. Finalmente vi sveliamo cosa sta facendo oggi, nel 2022 e soprattutto vi mostriamo una foto incredibile che mostra il suo cambiamento shock, l’artista è davvero irriconoscibile.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su Pippo Franco.

Il suo cambiamento, oggi è irriconoscibile

Non tutti sicuramente lo sanno, ma oggi Pippo Franco sta continuando a fare quello che ha sempre fatto nell’arco della sua vita: cabaret.

L’artista si è a poco a poco allontanato dalla televisione italiana, per avvicinarsi sempre di più al teatro. Oggi Franco è sempre presente sui palcoscenici italiani, regalando grande spettacolo, drammi e grosse risate a tutti gli spettatori affezionati al teatro.

Chi non ha avuto l’occasione di andare a vederlo al teatro, però, oggi si chiede come sia diventato come uomo e come artista. Molti fan vorrebbero scoprire anche la sua trasformazione fisica, che secondo alcuni è davvero impressionante.

Senza dubbio, oggi Pippo è un uomo più forte e maturo rispetto a quello che ci ricordavamo tanto tempo fa. E’ poi un artista più formato e con maggiore esperienza, qualità che riesce sempre a esprimere agli attori più giovani della sua compagnia.

A livello fisico, gli anni sono cambiati e quindi è inevitabile che il grande Franco sia cambiato. Ecco, infatti, com’è oggi. Ve lo mostriamo con una foto recente:

Si vede che Franco ora è un uomo anziano, più stanco e sicuramente affaticato. Proprio le foto più recenti dell’attore hanno sconvolto il pubblico a casa, che non se lo ricordava così.

Tra l’altro, nel luglio del 2022 il celebre Franco è stato colpito da un ictus che ne ha causato l’immediato ricovero e che quindi ha provocato la sospensione della sua attività artistica.

Come starà oggi Pippo Franco? Si sarà ripreso? Noi rimaniamo in attesa di notizie in grado di rassicurare il pubblico televisivo e non solo.