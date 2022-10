L’Inter ospita il Plzen, i nerazzurri vogliono la qualificazione aritmetica

In un San Siro tutto esaurito l’Inter affronta il Viktoria Plzen con la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale.

Ai nerazzurri infatti basterà una vittoria per qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo.



Dopo la rocambolesca vittoria di Firenze l‘Inter è pronta a rituffarsi sulla Champions League, con una vittoria i nerazzurri possono archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo.

Un match point da non sprecare per Lautaro e compagni che non possono permettersi un passo falso stasera considerando il fatto che nell’ultima giornata del Gruppo C andranno a fare visita al super Bayern Monaco.

All’andata i ragazzi di Inzaghi si imposero per 0-2 grazie alle reti di Dzeko e Dumfries, il match di San Siro andrà in scena oggi alle 18:45 e sarà arbitrato dal fischietto svedese Ekberg.

Lukaku va in panchina, Inter con il tandem Dzeko-Lautaro

Non dovrebbero esserci grandi sorprese nelle scelte tattiche di Simone Inzaghi che si affiderà al classico 3-5-2.

Onana è ormai il titolare di questa competizione ed anche stasera sarà lui a difendere la porta nerazzurra con Bastoni, De Vrij e Skriniar a proteggerlo.

Ancora senza Brozovic la regia interista sarà affidata ad Hakan Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan ai lati.

Sulle corsie esterne Dimarco e Dumfries sono favoriti su Darmian e Gosens per una maglia da titolare, in attacco al fianco di Lautaro Martinez ci sarà ancora una volta Edin Dzeko con Correa che inizierà dalla panchina.

Come anticipato dallo stesso tecnico piacentino in conferenza stampa Romelu Lukaku è tornato ufficialmente a disposizione ma, non al meglio, partirà dalla panchina e con ogni probabilità farà il suo ritorno in campo nella ripresa.





Viktoria Plzen con il 4-2-3-1

La squadra ceca è ancora a zero punti in classifica e soltanto con una miracolosa vittoria potrebbe ancora sperare in una clamorosa qualificazione in Europa League.

Viktoria Plzen che confermerà il solito 4-2-3-1 con Stanek tra i pali, Havel, Tijani, Hejda e Jemelka in difesa con Kalvach e Bucha in mediana.

Dietro all’unica punta Chory agiranno Mosquera, Vlkanova e Kopic.

I cechi proveranno a fare una partita difensiva cercando di pressare con tanta intensità e ripartire con la qualità dei trequartisti, per i nerazzurri una partita da non sottovalutare e da gestire con calma e senza nervosismo.

Inter-Viktoria Plzen, statistiche

Questo è soltanto il secondo incontro tra le due squadre, l’unico precedente è quello dell’andata quando i nerazzurri si imposero per 2-0 grazie ai gol di Dzeko e Dumfries.