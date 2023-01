Re Carlo III contro il figlio Harry: “Non doveva offendere Camilla”

Il principe Harry, duca di Sussex, sta facendo davvero terra bruciata attorno a sé, continuando a parlare male della Royal Family. Stavolta Re Carlo III non ci sta e si scaglia contro il figlio, dopo le offese a sua moglie Camilla.

L’autobiografia del principe Harry, “Spare”, uscita poche settimane fa continua a far parlare, a causa delle numerose rivelazioni che il figlio del Re Carlo III d’Inghilterra ha continuato a condividere col mondo intero.

Ora, secondo insider di palazzo, sembra che il monarca inglese sia adirato con Harry, il duca di Sussex, perché ha offeso la Regina Consorte Camilla in una recente intervista.

Re Carlo III contro Harry: ha offeso Camilla

Oltre tutti gli scandali che hanno circondato le figure della Royal Family, dopo le dichiarazioni scomode fatte dal principe Harry e sua moglie Meghan Markle, continuano le diatribe tra i componenti della famiglia.

Harry, in occasione del suo libro “Spare”, ha rilasciato un’intervista ad Anderson Cooper, nel programma della CBS chiamato “60 minutes”, in cui ha parlato anche di Camilla.

Il principe ha definito la moglie del padre come “pericolosa”, soprattutto perché secondo lui Camilla per tutta la vita ha voluto ribaltare la sua immagine, dopo che la relazione con Re Carlo è stata resa nota.

Harry ha detto queste precise parole sul fatto che Camilla fosse l’amante del padre, quando era ancora sposato con Lady Diana:

Lei era la cattiva, la terza persona nel loro matrimonio. Aveva bisogno di ribaltare la sua immagine. Questo l’ha resa pericolosa ai miei occhi, soprattutto per i rapporti sempre più insistenti con i tabloid.

Parole forti, che sono ovviamente arrivate alle orecchie del padre, Re Carlo III, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Ma il Daily Express ha ottenuto informazioni da alcuni insider di corte, che hanno confermato l’aria burrascosa che si sente a palazzo.

Secondo quanto riportato dal giornale, Camilla per Carlo era “la linea rossa da non sorpassare”, e Harry sapeva bene quello a cui andava incontro quando ha deciso di parlare.

Quale sarà la decisione di Carlo? Ci saranno conseguenze serie per il principe?

Harry e Meghan assenti dall’incoronazione?

È stato reso noto, negli ultimi mesi, che l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III è prevista per il prossimo maggio, momento in cui verrà incoronata anche sua moglie Camilla.

Dopo tutto quello che sta accadendo, sia dopo la serie Netflix Harry & Meghan sia dopo l’uscita del libro, in molti stanno insinuando che i duchi di Sussex non verranno invitati in Inghilterra per l’evento speciale.

Sicuramente, ora come ora, la speranza per una riconciliazione con la famiglia reale, con Re Carlo ma anche con il fratello il Principe William, è un po’ difficile da immaginare. Cosa succederà? Sarà solo il tempo a dirlo.

Intanto, il tour per promuovere il libro è ancora attivo e il principe Harry continua a rilasciare interviste su tutto ciò che ha svelato nelle pagine di “Spare”.

L’autobiografia del principe Harry è già prima in classifica su Amazon UK e nel resto del mondo sale sempre di più ai primi posti: di certo, possiamo dire, che sarà uno dei libri più venduti in questo 2023.