Jurgens, la figlia l’avete mai vista? Più bella della bonas di Avanti un altro

Ecco la figlia del tanto amato personaggio televisivo Jurgens, a quanto pare è di una bellezza tale, da superare alla grande anche quella della famosa bonas del programma televisivo.

Molteplici telespettatori conoscono e apprezzano Stefano Jurgens, noto autore in ambito televisivo nonché paroliere. Poche persone, però, sono a conoscenza di particolari della sua vita privata e della bellezza di sua figlia.

Ecco chi è esattamente Stefano Jurgens

Vi è mai capitato di vedere raffigurata la figlia di questo famoso personaggio della televisione italiana? È talmente bella da riuscire a mettere in secondo piano pure la splendida Bonas presente nel programma televisivo presentato da Bonolis.

Ma prima di parlare di questa ragazza chiediamoci chi è Stefano Jurgens.

Nel programma Avanti un altro l’uomo in questione non solo raffigura egregiamente il compito di giudice, insieme a Marco Salvati, ma è anche un autore ormai storico di tale trasmissione televisiva. Insomma la maggior parte delle persone lo conosce e anche bene!

Quest’autore è riuscito sempre a realizzare dei programmi che hanno riscontrato un’enorme notorietà, per quanto concerne il seguito da parte del pubblico della tv.

Tra l’altro non tutti sanno che Jurgens è pure un figlio d’arte, visto che il padre Maurizio svolgeva il medesimo lavoro del figlio. In aggiunta era un bravissimo sceneggiatore.

Il legame non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto di amicizia che lega Jurgens al presentatore Paolo Bonolis è molto forte. Considerate che la loro amicizia dura da più di 25 anni.

In base a ciò che ha dichiarato Jurgens, è proprio Paolo la guida più importante e indispensabile dell’intero programma di Avanti un altro.

In ogni caso è Stefano che si occupa d’ideare le domande maggiormente strane e originali, oltre che divertenti, formulate poi nel corso di questo programma che da molti anni è seguito da tantissimi estimatori.

Per non parlar del fatto che anche molte delle battute geniali espresse da Bonolis durante le puntate del programma, sono pensate e scritte da Stefano. Così da rendere i vari quiz molto più improntati sulla stravaganza.

Ma Jurgens non ha lavorato soltanto con Paolo, bensì pure con altri personaggi di alto livello come Adriano Celentano e il tanto amato Corrado. Ed è proprio a quest’ultimo che si allaccia un ricordo speciale di Jurgens. Infatti quando Corrado cantava la canzone Carletto, il bimbo in questione era il figlio di Jurgens che a quei tempi aveva solo 3 anni.

Chi è la bellissima figlia di Stefano Jurgens?

Jurgens oltre al figlio maschio Simone, ha pure una figlia che si chiama Vanessa. Notizie che la riguardano sono poche, ma ciò che si sa è che è una donna talmente bella da suscitare perfino l’invidia della Bonas presente nel programma di Bonolis.

Anche lei si dedica alla scrittura televisiva come il padre e nonostante il cognome che porta ha voluto comunque dare voce a questa sua passione che sembra appartenere proprio alla sua famiglia proprio come la sua determinazione a voler raggiungere i suoi scopi.

Come il padre Vanessa è molto attenta a mantenere al sicuro la sua privacy, infatti sui suoi social non troviamo chissà quali informazioni che la riguardano. Quindi anche questo possiamo dire essere un altro punto in comuine con il suo papà, anche lui molto riservato.

Seppur si sappia poco sul suo conto, è certo che stia dando delle grandi soddisfazioni a suo papà: chissà magari un giorno la vedremo in tv accanto a lui, in un programma senza eguali. Per ora sappiamo che sta lavorando proprio per qualche programma, ma soprattutto sappiamo che la sua bellezza è davvero da lasciare senza fiato chi la guarda.