Come piegare i vestiti col metodo del sacchetto: risparmi un sacco di spazio e tempo

Piegare i vestiti è diventata una impresa colossale? Con il metodo del sacchetto proposto dagli esperti sarà veramente un gioco da ragazzi.

È proprio vero che moltissime volte gli armadi si riempiono di ogni genere di vestito o accessorio, sistemato in maniera non corretta. Non si tratta solo di una questione di ordine, ma anche di creare tutto lo spazio necessario al fine di poter accogliere più capi possibili. C’è un metodo chiamato “del sacchetto” che una volta imparato lo si applica su ogni tipo di capo di abbigliamento, intimo compreso. Da imparare subito.

Metodo del sacchetto, come piegare i capi correttamente?

Mai sentito parlare del metodo del sacchetto? Si tratta di un modo di piegatura dei capi facile e veloce da imparare, che permette di poter ottenere spazio negli armadi oppure direttamente in valigia. Se la prima volta potrebbe non sembrare facile da attuare, dopo un paio di prove sarà il metodo alla quale non fare a meno in ogni occasione.

Iniziamo da una maglietta classica, a maniche lunghe o corte:

Aprire la maglietta – felpa e appoggiarla sul tavolo, stirandola con l’aiuto delle mani

Piegare le maniche, lunghe o corte che siano, all’interno come di consueto

Prendere il bordo basso della maglietta e cercare di formare un sacchetto arrivando alla parte alta del capo

Piegare in due o in quattro e il si può disporre dentro l’armadio.

La stessa metodologia è per i jeans o i pantaloni in generale:

Stendere il capo sul tavolo e piegarlo in due

La parte alta deve essere poi piegata verso l’interno e poi ancora per due volte sulla parte bassa

Il sacchetto è quasi formato, sarà da completare con l’inserimento della parte bassa del pantalone.

Se si pensa che la camicia sia un capo difficile da impacchettare, basterà seguire queste semplicissime indicazioni:

Allungare il capo di abbigliamento sopra il tavolo, stirandolo sempre con le mani per togliere le pieghe

Procedere con la prima piegatura verso il centro, per poi prendere la parte destra da piegare all’altezza del collo

Ritirare bene le maniche così che non sporgano dai bordi

Poi il capo viene piegato a metà e ripiegato nuovamente verso il basso, così che si vada a creare una forma rettangolare. Il sacchetto anche in questo caso è pronto e il capo rimarrà stirato alla perfezione.

Per quanto riguarda i calzini, si possono piegare mettendoli uno sopra l’altro – si intende la coppia – in due parti a metà e poi arrotolare su loro stessi oppure lasciare come pacchetto ampio. Stesso discorso per l’intimo che dovrà essere piegato in tre parti diverse e poi impacchettato verso l’interno sempre creando un pacchetto.

Ogni capo di abbigliamento è diverso, così come il suo materiale ma con questo metodo a sacchetto gli armadi saranno più ordinati così come i bagagli per partire.