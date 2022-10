Banchero è ancora straordinario, vincono gli Orlando Magic

Inizio di stagione clamoroso per Paolo Banchero, lui e gli Orlando Magic trovano la prima vittoria stagionale contro gli Charlotte Hornets per 113-93.

Sono 21 i punti messi a segno dal talento di origini italiane con 12 rimbalzi e 7 assist.



Buona la sesta per gli Orlando Magic, la tanto cercata prima vittoria stagionale arriva in casa contro gli Charlotte Hornets dopo una partita superlativa del solito Paolo Banchero.

Alla Amway Arena il talento di origini italiane si esalta e va per la sesta volta oltre i 20 punti, numeri impressionanti per un classe 2002 che sta disputando la sua prima stagione in NBA.

Il numero 5 rimane in campo per 27 minuti, il tempo necessario per siglare 20 punti ai quali vanno uniti 12 rimbalzi e 7 assist con percentuali spaventose: 8/14 al tiro e 2/4 dall’arco.



21 punti, 12 rimbalzi, 7 assist, 8/14 al tiro, prima W in carriera. Sesto di sempre a iniziare con 6 ventelli di fila. Le medie: 23.5 punti, 8.3 rimbalzi, 3.8 assist. È in NBA da due settimane, eppure sembra starci da una vita: Paolo Banchero!#otnba pic.twitter.com/yIg83aOcFq — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 29, 2022

Banchero-Show! Gli Orlando Magic superano gli Charlotte Hornets

La partita è equilibrata soltanto nel primo quarto dove gli ospiti riescono a gestire bene la fase difensiva limitando al massimo i danni.

Alla prima pausa Magic chiude avanti per 22-19 ma da lì in poi inizia il dominio assoluto dei padroni di casa.

Nei due quarti centrali il risultato è impressionante: 60-34 in favore di Banchero e compagni che dominano gli avversari sotto tutti i punti di vista.

Per Orlando vanno tutti in doppia cifra, da sottolineare i 19 punti di Bamba, i 13 del tedesco Wagner ed i 15 di Carter Jr.

La scena però se la prende ancora una volta Paolo Banchero, il talento di origini italiane a soli 19 anni è l’assoluto trascinatore della squadra e raggiunge oltre 20 punti per la sesta partita consecutiva.

Al termine della partita il classe 2002 ha parlato a caldo della sua prestazione ritenendosi soddisfatto di quanto fatto finora.

Con un pizzico di sana presunzione Banchero dichiara di non essere sorpreso dal suo rendimento ma di essere conscio delle sue grandi possibilità.

Il talento di origini italiane ha affermato di sentirsi importante all’interno della squadra, consapevole di poter dare ancora molto di più e di voler scrivere pagine importanti nella storia di questo sport.

L’avventura di Paolo Banchero in NBA è iniziata soltanto due settimane fa eppure il classe 2002 sembra giocare con la personalità di un veterano.