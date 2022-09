Re Carlo fuori di sé, rompe il protocollo: la regina sarebbe furiosa | FOTO

Carlo III nelle sue prime ore da Re ha già infranto il protocollo Reale. Un gesto inaspettato che avrebbe sicuramente mandato la madre su tutte le furie.

A poche ore dalla sua nomina a Re di Inghilterra, Carlo si è trovato a dover gestire non poche problematiche e comportamenti del tutto inaspettati. Inutile negarlo, nessuno si sarebbe mai aspettato che la tanto amata Regina Elisabetta potesse lasciare questo mondo da un giorno all’altro, senza un minimo di preavviso. Forse per l’emozione o forse per la confusione, Carlo III ha già rotto il protocollo reale e sappiamo bene che la Sovrana non ne sarebbe stata per nulla contenta.

Come sarà il nuovo Re di Inghilterra?

“God save the King” e con questa frase ha inizio l’era di Carlo III, si spera per moltissimo tempo sino a quando non sarà William a subentrare. Il Principe Carlo è sempre stato una istituzione per gli inglesi, ma come Re nessuno lo conosce.

Carlo è cresciuto con una figura materna audace e intelligente, che ha saputo governare per 70 anni sembra mai l’ombra di un cedimento o di un passo falso. Il padre Filippo è sempre stata una figura autoritaria, ironica e dotato di grande intelligenza. L’uomo non ha mai nascosto di vedere nel primogenito un uomo a volte sensibile e debole, anche se Carlo ha saputo destreggiarsi e prendere decisioni durante la sua travagliata vita.

Un Carlo amato dai sudditi e non solo per la sua attenzione ai temi ambientali e la lotta per la tutela del pianeta, pioniere attivo dell’agricoltura biologica e dei rimedi naturali. Spesso deriso, ma sicuramente ha sempre visto avanti senza mai cambiare le sue idee per andare in favore dei sudditi.

È riuscito a restare coerente e non ha mancato di bacchettare l’ex Presidente americano Trump, invitando gentilmente di rispettare gli accordi di Parigi. Il marito di Camilla è un appassionato di architettura classica, sempre pronto a trovare l’armonia tra costruzioni e paesaggio usando la sua influenza quando gli edifici sono troppo moderni o impattano negativamente con il territorio.

Forse nessuno ha mai creduto che potesse arrivare sul trono, vista l’attesa e visti i rumors che indicavano William come successore diretto al trono della Regina Elisabetta. Ovviamente, si segue il protocollo e il primogenito è diventato il Sovrano dopo che la più longeva Regina di tutti i tempi ha lasciato questo mondo.

Gli inglesi non sono preoccupati per il nuovo Regno, bensì curiosi. Una volta che il periodo di lutto nazionale sarà terminato, Re Carlo III avrà modo di stabilire le sue regole e il suo piano di azione.

Sarà tutto diverso? Non è dato saperlo, ma a vedere come ha rotto il protocollo reale in pochi secondi il dubbio resta.

Carlo diventa Re e rompe il protocollo reale

Come anticipato dal TgCom24 e altre testate nazionali, Re Carlo III ha roto il protocollo reale dopo pochi minuti dal suo ritorno a Buckingam Palace.

Prima di entrare a Palazzo ha voluto ringraziare personalmente tutte le persone presenti, raccogliendo le condoglianze per la perdita e i complimenti per la sua nuova importante mansione.

Tutto tranquillo, se solo non fosse per un episodio che non è passato inosservato e avrebbe fatto infuriare la Sovrana.

Una donna in prima fila ha stretto la mano al Re e poi presa da un attimo di trasporto, gli ha dato un bacio sulla guancia. Carlo ha accettato il gesto restando impassibile, ma è un incidente che non dovrà capitare più perché ha infranto il protocollo reale.

Prima di tutto un suddito non può baciare un Re o una Regina, secondo poi sui media britannici si parla di un mancato controllo da parte della sicurezza. Certamente era impossibile controllare tutte le persone presenti, ma al posto di un bacio la donna avrebbe potuto fare altro o comunque potrebbe essere stato pericoloso per il nuovo Re.

Carlo III ha sbagliato in termini di protocollo per la sicurezza, ma è anche vero che voleva dimostrare affetto e ringraziare tutti per la loro presenza.