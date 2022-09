Leclerc si prende la Pole Position a Monza, secondo Verstappen!

Un grande Charles Leclerc conquista la pole position nell’attesissimo Gran Premio di Monza e domani partirà davanti a tutti per cercare di mettere un minimo di pressione a Max Verstappen, chiamato all’ennesimo miracolo stagionale. Carlos Sainz partirà dalla 18esima posizione



Reazione d’orgoglio da parte della Ferrari di Charles Leclerc che con un giro spettacolare nell’ultimo tentativo del Q3 conquista la pole position nel Gran Premio D’Italia celebrando nel migliore dei modi il 100esimo anniversario dell’Autodromo nazionale di Monza.

Max Verstappen conquista la seconda posizione e domani darà battaglia fino alla fine per cercare di rovinare la festa della Ferrari che ha assolutamente bisogno di una vittoria non tanto per la classifica (ormai ampiamente compromessa) quanto per ridare morale ed entusiasmo a tutto l’ambiente.

La Ferrari dimostra di essere decisamente più consistente rispetto alle ultime uscite e domani, spinta dal calore del pubblico italiano, proverà a conquistare una vittoria prestigiosa.

Leclerc conquista la Pole Position, seconda posizione per Verstappen

Le prove libere di oggi lasciano buone sensazioni ma ancora qualche dubbio; il ritmo della scuderia di Maranello andrà verificato sul passo di gara dove Verstappen ha dimostrato di essere più veloce nelle prove libere di venerdì.

Serviva una reazione d’orgoglio dopo i tanti errori commessi e Charles Leclerc ha risposto da fenomeno assoluto con una Pole Position nel complesso meritata e che fa ben sperare in vista della gara di domani.

Il Mondiale sembra ormai definitivamente compromesso ma Leclerc ha il dovere di provare a chiudere la stagione a testa alta mettendo le basi per il prossimo mondiale in cui dovrà competere realmente per la vittoria finale.

Anche sul circuito di Monza Max Verstappen ha dimostrato di essere il pilota da battere, la sua Red Bull sembra sempre competitiva nonostante le difficoltà ed un pubblico che ha sostenuto la scuderia di Maranello con tutto il proprio entusiasmo.

Questo sarà ricordato come il mondiale dei rimpianti per la Ferrari che ha letteralmente gettato all’aria tantissime potenziali vittorie a causa di errori tecnici e di strategia che non dovranno più ripetersi nella prossima stagione.

Ora testa al Gran premio di domani, vincere significherebbe mettere un pò di pressione al campione del mondo in carica ma soprattutto regalare una grande gioia ai supporters italiani che sono arrivati in massa a Monza per sostenere la rossa (oggi in giallo) di Charles Leclerc che domani partirà davanti a tutti.