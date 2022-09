Regina Elisabetta patrimonio, quanto si intasca Carlo? Cifre fuori dal comune

Il mondo ha perso la Regina Elisabetta II e ora Carlo III è pronto a prendere le redini del Paese. Ma sapete a quanto ammonta il patrimonio? Le cifre sono inimmaginabili.

La Regina Elisabetta II è morta da due giorni e la sua mancanza è indescrivibile. Re Carlo III sta mandando avanti le ultime pratiche, mentre emerge il valore dell’eredità che è stato lasciato dalla Sovrana.

La morte della Regina Elisabetta II

Ed è così che in un attimo, l’8 settembre 2022, la Regina Elisabetta II ha deciso di lasciare questo mondo dalla sua residenza privata di Balmoral. Aveva 96 anni e ha regnato brillantemente per 70 anni.

Tutto il mondo ha pianto questa donna e questa figura iconica che ha scritto la storia, attraversando a testa alta momenti di crisi e altri altamente imbarazzanti. Mai un cedimento, ma sempre la grinta che l’ha trasformata nell’icona mondiale che tutti ammirano.

In termini di soldi, la Sovrana è anche stata tra le più ricche del mondo. Il suo patrimonio nel 2022 è stato stimato in 500milioni di dollari, non solo in denaro ma anche legato alle varie proprietà immobiliari oltre che l’eredità lasciata dal padre Re Giorgio VI.

Non tutti lo sanno, ma la Royal Family viene spesso chiamata The Royal Firm, ovvero azienda reale. È stata l’ex premier Margaret Thatcher a dare loro questo soprannome ai tempi, perché secondo lei la monarchia era più un affare che non altro.

Forbes ha dichiarato che l’azienda Monarchy PLC ha un portafoglio ben nutrito, con un valore totale di circa 28miliardi di dollari.

Il Sovereign Grant, che cos’è questa tassa?

Non è tutto, infatti la famiglia reale è sempre stata sostenuta dagli inglesi con un accordo stipulato da Re Giorgio III nel XVIII secolo. Il Sovereing Grant è una tassa annuale fissa che deve essere pagata alla Royal Family con i fondi pubblici.

Nel 2022 l’importo era pari a 86 milioni di sterline, utilizzati per le spese di sicurezza – viaggio e impegni ufficiali. Inoltre, viene utilizzata anche per mantenere al meglio le residenze reali.

Regina Elisabetta II, patrimonio e proprietà immobiliari

Carlo III è il nuovo Re con una eredità che gli spetta da capogiro. Ovviamente, il testamento della Regina ha previsto delle suddivisione per quasi tutti i membri della famiglia, ma è il Re che avrà sicuramente la fetta più grossa.

Facendo un piccolo riassunto:

The Crown Estate vale 19,5milari di dollari, includendo palazzi – residenze ufficiali – case private e proprietà di varia natura. Ovviamente, la proprietà più preziosa è Buckingham Palace con i suoi 4,9 miliardi di dollari.

Sandringham House è il ritiro di campagna e ha un valore stimato in 65milioni di dollari;

Il Castello di Windsor – residenza ufficiale – ha un valore che si aggira sui 490 milioni di dollari;

La collezione d’arte della Famiglia Reale è un insieme di tesori che valgono sino a 5 miliari di dollari. Tra queste si possono citare opere di Michelangelo e Leonardo.

Ci sono tantissimi pezzi che fanno parte dell’eredità della Regina e il Re Carlo III avrà sicuramente modo di poter contare bene a quanto ammonta.

All’eredità della Regina Elisabetta si aggiunge quella della Regina Madre con un valore di circa 80 milioni di euro.