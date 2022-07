Ravenna, litigio per lo smartphone: 16enne scappa via di casa

Ravenna: ragazza di 16 anni è andata via di casa dopo aver discusso con la madre a causa dello smartphone. Continuano le ricerche della minore.

Ilona Bogus, 16 anni, è scappata di casa, dopo aver litigato con la madre a causa dello smartphone. Diverse le segnalazioni ricevute dalla donna, in merito all’avvistamento della giovane, anche se molte erano infondate. La genitrice lancia un appello alla figlia, esortandola a tornare a casa da lei e dal suo fratellino.

Ravenna, 16enne fugge di casa dopo lite per lo smartphone con la madre

Madre e figlia hanno litigato a causa dello smartphone: cosa che accade in molte famiglie, ma – in questo caso – Ilona Bogus, 16enne residente ad Alfonsine ha reagito alle richieste di visualizzare i messaggi che riceveva, scappando di casa. La madre della ragazza, Ludmila, ha lanciato un appello, affinché la figlia faccia ritorno a casa.

Come lei stessa ha sottolineato, le due hanno sempre avuto un rapporto chiaro, fatto di dialogo. Una sera la donna si è accorta che, sul cellulare della figlia, arrivavano tantissimi messaggi ai quali lei prontamente rispondeva.

Insospettitasi, ha chiesto alla figlia di mostrarle i messaggi che le stavano inviando, per controllare di cosa si trattasse.

La ragazza, però, ha prontamente cancellato i messaggi ricevuti. La donna, nel tentativo di leggerli, le ha strappato lo smartphone dalle mani, riuscendo a leggere che erano messaggi di un gruppo di ragazzi moldavi – paese di origine di madre e figlia – e che non si trattava di discorsi tra amiche, come aveva affermato la giovane.

Gli avvistamenti di Ilona Bogus

La madre della ragazza ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di persone che l’avrebbero vista in diversi posti, a partire dal corso Garibaldi, fino a individuarla su un treno della tratta Ravenna-Rimini. Alcune di queste segnalazioni si sono dimostrate false e prive di fondamento.

La donna spera che la figlia possa davvero trovarsi in compagnia di connazionali con i quali la figlia potrebbe essersi incontrata per stringere nuove amicizie o con un fidanzatino.

Ludmila chiede alla figlia di ritornare a casa, in quanto è estremamente preoccupata e non riesce a far altro che pensare a dove sia. Inoltre, anche il fratellino della giovane è molto in ansia per la sorella.

Al momento, non ci sono notizie sulla ragazza, né avvistamenti precisi. Si spera che nelle prossime ore possano concludersi con un lieto fine e che la ragazza ritorni a casa, dove la madre e il fratellino la attendono.