Raspadori al Napoli, ora è ufficiale!

E’ arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la comunicazione ufficiale da parte del Napoli, Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore azzurro ed andrà a rinforzare un reparto che con il suo arrivo diventa estremamente competitivo e intrigante.



L’ex talento del Sassuolo è il grande rinforzo dell’estate partenopea, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato con un post su Twitter infiammando una tifoseria che da tempo sognava di vederlo con la maglia azzurra.

Investimento importante da parte del club partenopeo che ha deciso di puntare molto sul classe 2000 impegnandosi a versare nelle casse del club emiliano una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus compresi.

Raspadori-Napoli, ecco l’ufficialità

Dopo un lungo corteggiamento alla fine il Napoli è riuscito a strappare al Sassuolo uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Raspadori ancora non ha comunicato il proprio numero di maglia ma dovrà rinunciare al suo amato 18, scelto proprio in questi giorni dal Cholito Simeone, altro nuovo arrivo in casa Napoli.



Luciano Spalletti avrà a disposizione il nuovo gioiello già nella sfida contro il Monza dove probabilmente a Raspadori verrà concesso qualche minuto davanti ai suoi nuovi tifosi che lo hanno già accolto come un eroe durante le visite mediche.

In fase offensiva i ragazzi di Spalletti hanno già dimostrato, nel match d’esordio contro il Verona, di essere ispiratissimi e l’acquisto del calciatore del Sassuolo non fa che aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.

I partenopei ripartono comunque da Victor Osimhen, calciatore che ha ampiamente dimostrato di essere una garanzia a Napoli timbrando il cartellino con regolarità e decidendo tutte le partite più complicate.

Giacomo Raspadori è, ad oggi, l’acquisto più oneroso dell’era De Laurentiis per un calciatore di nazionalità italiana.

Dopo un’attenta riflessione Giuntoli e De Laurentiis hanno deciso di puntare sull’ex Sassuolo per il dopo Insigne, ora starà a Raspadori il compito di non deludere le attese e dimostrare tutto il proprio talento anche sotto al Vesuvio.

Alla prima uscita ufficiale senza Raspadori il Sassuolo di Alessio Dionisi non ha sbagliato andando a prendere i tre punti grazie al solito Domenico Berardi, sempre più certezza dei neroverdi.

Per gli emiliani ora servirà lavorare duro per cercare di colmare le partenze sia del numero 18 che di Gianluca Scamacca, tasselli importanti lo scorso anno e che in poche settimane hanno deciso di lasciare la società neroverde con Berardi che rimane l’unico faro dell’attacco di Alessio Dionisi.