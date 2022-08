Putin in guerra mentre la Russia è sotto l’ombra di una lunga recessione

I russi, che hanno perso interesse per le notizie sul conflitto, dopo 6 mesi dall’inizio della guerra cercano una “nuova normalità” e mantengono (forse) il loro sostegno a Putin.

Era il 9 agosto e enormi esplosioni all’orizzonte svegliarono storditi turisti della Crimea. Ricordavano loro che erano in guerra e che non ci sarebbe stato più silenzio su quella spiaggia dove erano stati felici. È stato inaspettato: sei mesi dopo aver iniziato l’offensiva contro l’Ucraina, i russi si sono gradualmente abituati alla nuova normalità, una situazione simile a una pandemia, una battuta d’arresto a cui prestano sempre meno attenzione e danno per scontato che verrà superata prima o poi, per andare avanti con la propria vita. L’orizzonte, tuttavia, non è così chiaro.

Per quanto ancora i russi sosterranno Putin?

Il carrello della spesa è diventato più preoccupante della battaglia e le entrate del petrolio e del gas stanno crollando mentre la spesa pubblica è in aumento.”Nessuno sa quando finirà la guerra perché solo [il presidente russo Vladimir] Putin sarà l’unico a deciderla”, ha detto Andréi Kolésnikov, analista del Carnegie Center.

Nel suo messaggio alla nazione del 24 febbraio, il presidente russo ha chiarito che quella dell’Ucraina è una lotta con l’Occidente, la restituzione di un orgoglio che crede sia andato perduto dopo la scomparsa dell’URSS: “La paralisi del potere e della volontà è il primo passo verso il degrado totale e l’oblio. Abbiamo perso per un momento la fiducia in noi stessi e questo è bastato a sconvolgere gli equilibri di potere internazionali”, ha detto un presidente ossessionato dallo storicismo.

L’esaltazione del potere della volontà russa ha convinto i suoi connazionali, il cui appoggio è maggiore di prima: l’83% della popolazione ha approvato il presidente a luglio, 14 punti percentuali in più rispetto a prima della guerra. Il 68% dei cittadini ritiene inoltre che il Paese “sta andando nella giusta direzione”, una percentuale più alta rispetto alla belle époque di inizio dell’ultimo decennio, secondo il centro indipendente di studi sociologici Levada, che ritiene che il I sondaggi suggeriscono un quadro vero dell’opinione pubblica perché il rifiuto di rispondere è simile a quello dell’anteguerra.

Il motivo è che molti credono che gli Stati Uniti li vedano finalmente come un avversario uguale al proprio. “Gli intervistati erano orgogliosi che la Russia avesse sfidato il suo principale rivale (gli Stati Uniti, la NATO o l’Occidente sono sinonimi in questo caso)“, ha spiegato il capo della ricerca socio-culturale di Levada, Alexei Levinson, in un saggio pubblicato dal centro di Riddle analysis, che, come l’organizzazione demografica, è stata dichiarata agente estero dalle autorità russe.

“È la stessa risposta collettiva del 2008 (guerra in Georgia) e del 2014 (Donbas). I russi sono orgogliosi che il loro paese sfidi le regole internazionali, che credono siano state stabilite dall’Occidente, e ai loro occhi questo significa che la Russia è di nuovo una grande potenza”, ha aggiunto Levinson.Il problema per il Cremlino è che questo fervore svanisce nel tempo, come accadde dopo l’annessione della Crimea.

“Non ci sono segnali che la fine della guerra stia arrivando e se Putin terrà i referendum (sull’adesione alla Russia nelle zone occupate), la porta al negoziato sarà chiusa”, ha detto Kolesnikov in uno scambio di e-mail. Appena la metà degli intervistati ora segue le notizie sui combattimenti. Per un Paese in “missione speciale”, le strade non rivelano l’entusiasmo che ci si aspetterebbe da una situazione del genere.

Dalle mete turistiche di Sochi e Kaliningrad alle metropoli di Mosca e San Pietroburgo, la gente conduce una vita normale e le bandiere o zetas, l’identificazione delle Forze Armate che ha cercato di permeare la propaganda, sono puntuali. Kolésnikov insiste sulla necessità di fare una distinzione tra il vero “sostegno” al governo e la “polarizzazione” delle opinioni, che sarebbe il fenomeno attuale.

Si distingue quindi tra coloro che sono totalmente convinti del loro sostegno alla guerra e un’altra larga parte degli intervistati che la sostengono con dubbi, per ragioni diverse, come quella di ritenere di dover sostenere il Paese in questo momento, perché sono indifferente alla politica o per paura di ritorsioni.