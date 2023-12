Anziani trovati senza vita in casa a Roccacasale: lui ucciso da un malore, la moglie morta di stenti

Non sembrano esserci dubbi su quanto accaduto ai due coniugi di Sulmona, Angela Giuliano e il marito Salvatore Marino, trovati senza vita nella loro abitazione a Roccacasale, provincia dell’Aquila.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un’inchiesta sulla morte dei due anziani. La coppia sarebbe deceduta da almeno cinque giorni. A lanciare l’allarme, questa mattina, è stato un conoscente, che una volta a settimana si occupava delle faccende domestiche nella loro abitazione.

Anziani trovati morti in casa a Roccacasale

Drammatica scoperta questa mattina da parte dei vigili del fuoco di Roccacasale, provincia dell’Aquila, che nelle scorse ore hanno fatto irruzione in un’abitazione del paesino, trovando all’interno dell’abitazione i corpi senza vita di Angela Giuliani, 84 anni, e del marito Salvatore Marino (86). Ad allertare le forze dell’ordine è stato un conoscente della coppia, che ogni mercoledì si recava nell’abitazione dei due anziani per occuparsi delle faccende domestiche. Quando non ha ricevuto risposta alle sue chiamate, ha deciso di allertare i carabinieri, che – coadiuvati dai vigili del fuoco – hanno fatto irruzione in casa.

Stando ai primi accertamenti, Marino sarebbe deceduto in seguito a un malore, e la moglie, allettata da anni, sarebbe morta di stenti, mancandole le cure necessarie di cui si occupava proprio il coniuge. Sulla vicenda non sembrano esserci dubbi o ombre, tanto che già domani potrebbe arrivare il nulla osta per i funerali. La coppia non avevano parenti vicini ed era molto riservata. Dalla prima ispezione cadaverica è stata esclusa la morte violenta e un’eventuale intossicazione da monossido di carbonio.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un’inchiesta e l’abitazione delle vittime è stata posta sotto sequestro.