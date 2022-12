Raoul Bova e Rocio, l’indiscrezione: il lieto annuncio che stavano aspettando tutti

By

Raoul Bova e Rocio Morales, spunta l’indiscrezione che fa gioire tutti: arriva il lieto annuncio che i fan stavano aspettando da tempo. Che gioia per la coppia!

La coppia Bova-Morales pronta a fare il lieto annuncio? Ecco il gossip che sta facendo impazzire tutti. Nessuno se lo aspettava.

Raoul e Rocio, protagonisti di una storia d’amore che sta facendo sognare tutti

Nessuno avrebbe mai puntato su di loro eppure Raoul Bova e Rocio Morales rappresentano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Insieme da ben 10 anni, continuano a far sognare tutti con il loro amore.

Si sono conosciuti nel lontano 2013, il sex symbol italiano e la splendida attrice spagnola. Entrambi hanno preso parte al film Immaturi. Galeotto fu il set che li fece incontrare. All’epoca, Bova era già in crisi con Chiara Giordano, sua moglie (ora ex) e mamma dei suoi due figli e lei invece era impegnata in una relazione sentimentale con un collega spagnolo che tra l’altro le aveva fatto qualche tempo prima, addirittura la proposta di matrimonio.

Nel 2013, i due escono allo scoperto diventando ufficialmente una coppia anche per i Paparazzi. Sebbene il loro amore abbia incontrato lo scetticismo di tanti per via della differenza di età, Raoul e Rocio hanno dimostrato a tutti che gli anni sono solo un dato anagrafico che non impedisce a due persone di amarsi.

A proposito di amore, arriva l’indiscrezione che fa parlare tutti. Liete notizie per la coppia? Ecco lo scoop che sorprende i fan e strappa un sorriso di contentezza.

Indiscrezione sulla coppia che sorprende l’Italia

Raoul Bova e Rocio Morales sono legati da un sentimento che dura da ben 10 anni. Nel 2013 hanno ufficializzato la loro relazione e solo due anni più tardi sono diventati papà e mamma di Luna e in seguito di Alma, le loro due splendide bambine.

Arriva per la coppia però un’altra notizia, lo scoop che rende felici i fan della coppia. Non si tratta di un’altra gravidanza ma della probabile proposta di matrimonio che a breve potrebbe ricevere l’attrice spagnola.

Sebbene il sexy symbol italiano e la modella e attrice iberica stiano insieme da dieci anni, non sono ancora convolati a nozze. Lei prima di Raoul ha avuto delle storie sentimentali importanti ma non è mai arrivata al matrimonio.

Lui invece, per anni, ha avuto una moglie, Chiara Giordano, dalla quale si è separato definitivamente nel 2013. In più occasioni, in diverse interviste, si sono dichiarati spiritualmente già sposati.

Si mormora che l’attrice spagnola sia in attesa però di una romantica proposta di matrimonio che potrebbe presto giungere. La confessione la fa una intima amica della Morales che al settimanale Nuovo ha confessato il sogno nel cassetto della sua best friend.

Questa intervista sarà giunta sicuramente anche agli occhi e alle orecchie di Raoul che ora non ha altra scelta che chiedere in sposa la sua bella principessa. L’attore italiano si deciderà a fare il grande passo con lei?

Da ormai una decade, Rocio e Raoul stanno insieme e rappresentano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Tra di loro c’è una complicità e affiatamento non solo in famiglia ma pure sul set.

Proprio di recente, la coppia ha preso parte insieme allo stesso progetto professionale. Entrambi protagonisti della fiction Giustizia per tutti, hanno dato il meglio di sé offrendo all’Italia un miniserie made in Italy ben fatta e che li consacrerà ancora di più al successo.

Nella fiction in questione, lei interpreta un avvocato e lui invece un fotografo incarcerato ingiustamente. Il fatto che siano una coppia nella vita reale li ha aiutati sicuramente a recitare anche sul set in maniera egregia: la complicità tra di loro è evidente in ogni scena della miniserie.

Rocio è sicuramente una donna felice e realizzata sotto ogni punto di vista. Per completare però la sua felicità, manca solo una cosa: un anello al dito. Raoul forse a breve la sorprenderà?