Ricordate la timidissima Martina Attili? Oggi è uno spettacolo della natura | FOTO

Martina Attili, ricordate La promessa della musica italiana? La sua vita è cambiata dopo la sua partecipazione a X Factor. Ecco cosa ne è stato di lei: oggi è uno schianto di donna.

La timidissima Martina Attili viene ricordata da tutti come una delle concorrenti più brave di X Factor 12. Dimenticate la ragazzina impacciata di ieri: oggi è uno spettacolo della natura.

Martina Attili, chi è la star di X Factor 12

Chi non ricorda Martina Attili? La bella romana, classe 2001, si è distinta per il suo talento musicale che ha mostrato nell’edizione numero 12 di X Factor. La musica ce l’ha nel sangue, la giovane cantante, che nel 2017, prima ancora di calcare il palcoscenico del famoso talent musicale, riesce a classificarsi tra i vincitori di Area Sanremo.

Sicuramente, la sua bravura viene fuori nella trasmissione che si pone l’obiettivo di trovare il fattore “X” dei partecipanti. Nel programma scova talenti, X Factor, Martina conquista tutti con la sua bravura al pianoforte.

Il suo pezzo Cherofobia, le fece conquistare l’affetto e il plauso non solo dei giudici ma anche del pubblico. Sebbene non abbia vinto lei il programma, i suoi brani post talent hanno ottenuto un ottimo riscontro popolare.

Cherofobia, per esempio, ha guadagnato milioni e milioni di visualizzazioni su Spotify e su YouTube. Martina Attili viene ricordata non soltanto per il suo straordinario talento e la sua passione per la musica ma anche per essere stata una delle concorrenti più timide e riservate di X Factor.

Oggi però è un’altra persona: dimenticatevi la piccola, riservata e impacciata adolescente di di quattro anni fa. Martina Attili è cresciuta e ora è uno spettacolo di donna. Trasformazione incredibile la sua.

La trasformazione dell’ex concorrente di X Factor lascia senza parole

Dimenticate la timida e impacciata Martina Attili di X Factor 12 e date il benvenuto ad una giovane donna, forte e sicura di sé. La trasformazione dell’artista ha lasciato tutti senza parole.

Martina ha preso parte nel 2018 al famoso talent scova talenti. Lei, che la musica ce l’ha nel sangue, non ha ottenuto purtroppo, lontano dal programma, lo stesso successo di altri partecipanti.

X Factor ha rappresentato un trampolino di lancio per tanti artisti oggi affermati e per altri invece emergenti. Pensiamo per esempio a Noemi, Marco Mengoni o i Maneskin (capogruppo della prima categoria) che hanno avuto fortuna proprio a seguito della partecipazione alla trasmissione musicale.

Non possiamo dire la stessa cosa di Martina Attili che invece è finita nel dimenticatoio. La giovane però non si arrende e continua ad attivarsi per sfondare nel mondo musicale sperando di ottenere il successo meritato.

Nel 2019 il suo primo tour. Poi la pubblicazione di alcuni brani che però non hanno reso giustizia alla sua bravura. Nel 2020 la pubblicazione addirittura di un romanzo, dopo di che il vuoto televisivo: di lei si sono perse le tracce, almeno per quanto riguarda il mondo discografico.

Tuttavia Martina ha deciso di far si che il pubblico continuasse a ricordarsi di lei cambiando, almeno per il momento, mestiere. La giovane ex cantante di X Factor è diventata addirittura una top model.

Attiva su Instagram dove vanta oltre 214.000 follower, possiamo vedere dalla sua biografia che collabora con l’agenzia di moda Skeels management. Il suo profilo personale si è trasformato in un portfolio di moda.

La goffa adolescente romana di qualche anno fa è oggi una donna sensuale e bellissima. Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram è quasi impossibile riconoscerla. Martina, che ha sempre avuto i capelli corti, oggi ha una chioma lunga e vigorosa che incornicia il suo viso angelico.

Il suo corpo poi è da urlo: addome scolpito, seno prorompente: fa impazzire sicuramente chi la guarda. Anche gli outfit che oggi fanno parte del suo armadio danno una nuova immagine di lei. Martina non è più la ragazzina di cinque anni fa ma una donna sicura di sé e soprattutto bellissima. La sua trasformazione lascia tutti senza fiato. Che spettacolo di donna!