Telepass, attenzione a come lo usi: se fai uno sbaglio del genere paghi 1550€

Ecco che vi sveliamo qual è un segreto che non tutti noi non conoscevamo e che riguarda il Telepass. Può costarci anche 1550 euro di multa.

Facciamo il punto della situazione su uno strumento conosciutissimo, che però non tutti i consumatori sanno come si utilizza davvero.

Evitare le code in autostrada con il Telepass

Vi sarà sicuramente capitato di dover fare lunghe code in autostrada. Una delle soluzioni che ci permette di evitare ciò è sicuramente il Telepass.

Si tratta di uno strumento molto utile per gli automobilisti che percorrono spesso tangenziali e autostrade, poiché consente di evitare le code ai caselli di pedaggio.

Basta avere un contratto attivo e un collegamento con il conto corrente, e la telecamera rileverà automaticamente la targa del veicolo e il dispositivo Telepass, autorizzando il passaggio senza che sia necessario fermarsi.

Tuttavia, è importante ricordare che il Telepass deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto. Farne uso in modo improprio o violare le regole della circolazione può comportare sanzioni e multe severe.

Inoltre, è fondamentale rispettare le norme di sicurezza stradale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Sapevate che utilizzare male il Telepass può portarci a dover pagare fino a 1550 euro di multa? E no, la sanzione non ha nulla a che vedere con il fatto che spesso ci dimentichiamo di usarlo al casello o con il fatto che spesso l’apparecchio non emetta suono al passaggio.

Ecco quando rischi di pagare 1550€ di multa

Con il Telepass si rischiano fino a 1550 euro di multa. Sicuramente non lo sapevate, ma la sanzione è causata da un’abitudine scorretta. Di quale si tratta? Di quella di prestare il Telepass a familiari e amici per evitare le code ai caselli.

Quest’usanza, infatti, è vietata per motivi di sicurezza stradale e circolazione. Quando il Telepass viene prestato, infatti, la targa del proprietario non viene registrata dalle telecamere preposte alla rilevazione.

Questo può creare problemi in caso di incidenti o violazioni del codice della strada, poiché non è possibile risalire al vero responsabile.

Inoltre, prestare il Telepass a persone che non sono titolari del contratto può esporre il proprietario a sanzioni e multe. Nonostante possa sembrare comodo e conveniente, quindi, è importante evitare questa pratica e utilizzarlo esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto.

È importante ricordare che ogni trasponder Telepass è registrato per due targhe soltanto, ovvero quelle del proprietario del contratto e di un eventuale secondo veicolo.

Prestare il Telepass ad altre persone o utilizzarlo su veicoli non registrati nel contratto può comportare sanzioni severe, con multe che vanno da 35 a 1550 euro. È importante evitare questo tipo di comportamento per non incorrere in spiacevoli conseguenze economiche e per garantire la sicurezza stradale.

Inoltre, prestarlo a persone non autorizzate può comportare anche il rischio di perdere il dispositivo o di subire danni alle apparecchiature dei caselli, con ulteriori costi da sostenere. È quindi sempre meglio utilizzarlo esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto.