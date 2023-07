Raoul Bova, chi è il primo figlio avuto con Chiara Giordano? Bello come il sole

Raul Bova ha due figli grandi e sono bellissimi come il padre: ma chi è il primo figlio avuto con l’ex Chiara Giordano?

Raul Bova non ha bisogno di presentazioni. Oltre ad essere uno degli uomini più belli in Italia è anche uno degli attori più talentuosi del panorama nostrano e non solo. Sappiamo anche che ha avuto due figli dal suo primo matrimonio con Chiara Giordano. Avete mai visto il primogenito Alessandro Leon? Bello come il padre.

Raul Bova, due figli dal primo matrimonio

Raul Bova è uno degli attori italiani maggiormente talentuosi e di successo. Non solo, perché è sempre stato considerato come uno degli uomini più belli che ci possano essere. Il suo primo matrimonio, indimenticabile, è stato con Chiara Giordano.

I due innamoratissimi hanno avuto due figli, oggi grandi e altissimi. Alessandro Leon e Francesco sono i suoi figli maschi e non hanno seguito le orme del padre. Raul passa moltissimo tempo con loro, spesso per fare dei viaggi insieme o per passare solo del tempo tra loro. Nonostante il divorzio da Chiara Giordano, tra loro si è sempre respirata un’aria serena.

In questi giorni tutti gli occhi sono puntati sul primogenito della coppia, Alessandro Leon. Chi lo ha visto ha commentato e non è passato inosservato un dettaglio.

Chi è il primo figlio avuto con Chiara Giordano?

I due figli maschi avuti con Chiara Giordano non hanno seguito le orme del padre e preferiscono sempre la loro privacy. Spesso e volentieri postano degli scatti sui social mentre sono in viaggio con il papà o per eventi di vario tipo.

Raul ha avuto altre due figlie con l’attuale compagna l’attrice Rocio Morales: Luna e Alma. L’attore è sempre stato molto orgoglioso del fatto che i suoi figli vadano d’accordo e siano cresciuti insieme:

“Sono felici, si stanno conoscendo, stanno cominciando a volersi bene e questo è un passo che ne porterà un altro e ancora uno”.

Non è passato inosservato uno scatto postato su Instagram. Il primogenito Alessandro Leon si è laureato in Illustrazione Digitale presso l’Istituto Europeo di Design di Milano. Un papà fiero che ha mostrato a tutti il traguardo raggiunto del figlio.

Gli utenti nella maggior parte dei casi si sono congratulati con il ragazzo e hanno messo l’accento su quanto sia diventato grande e altissimo. Altri invece hanno fatto notare che sia similare alla madre, di conseguenza non ha preso nulla dal suo bellissimo padre.

Il ragazzo oggi ha 23 anni e non sembra badare a questi commenti senza senso. Lui continua nella sua carriera e nella sua vita, sapendo di poter contare sul papà e sulla mamma. Per quanto riguarda Francesco, al contrario, sembra proprio abbia preso la somiglianza dal suo papà infatti il ragazzo somiglia molto a Raul quando era giovane.