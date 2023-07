Concorsone Agenzia dell’Entrate: ecco i profili ricercati

Agenzia delle Entrate sta cercando nuove risorse umane da inserire stabilmente all’interno delle proprie strutture. Ecco quali sono i profili ricercati.

In tempi di crisi e di difficoltà a trovare un lavoro stabile e fisso, Agenzia delle Entrate punta a rinnovare il proprio organico, favorendo il ricambio generazionale. Finalmente, dopo anni di stagnazione, il settore del pubblico impiego punta a sbloccare un numero rilevante di posti di lavoro. L’amministrazione tributaria punta ad ampliare le assunzioni tramite il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Entro l’anno 2024 l’AdE inserirà nelle proprie strutture disseminate su tutto il territorio nazionale esperti nel settore fiscale, ingegneri per la logistica e risorse umane specializzate in informatica. Sono oltre 4.500 le giovani leve che dovrebbero essere assunte. Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il programma dei bandi che definiscono i profili richiesti per permettere ai potenziali candidati in cerca di lavoro di superare brillantemente le prove concorsuali.

Agenzia delle Entrate assume: quali sono i profili più ricercati?

Per rinnovare l’organico e per favorire il ricambio generazionale, Agenzia delle Entrate è alla ricerca di nuove risorse umane che saranno assunte stabilmente nelle strutture organizzative presenti su tutto il territorio nazionale. L’amministrazione tributaria punta a reperire funzionari esperti di diritto tributario che siano in grado di assistere i contribuenti italiani nei servizi fiscali, siano in grado di espletare i controlli, svolgere accertamenti e controlli.

Per questo, l’AdE è alla ricerca di validi esperti del diritto fiscale, commerciale, amministrativo, civile e penale. Inoltre, è necessario avere dimestichezza di contabilità aziendale. Si attende anche un bando concorsuale volto ad assumere esperti di approvvigionamento e logistica, oltre che addetti ai servizi di pubblicità real estate. Si ricercano laureati in ingegneria che si occupano dell’acquisto di beni e di servizi, che dovranno gestire i beni immobiliari dell’AdE.

L’amministrazione tributaria ricerca anche esperti in informatica. Oltre agli analisti dei dati e delle infrastrutture, nel primo semestre del prossimo anno saranno assunti anche validi esperti in gestione delle risorse umane, che saranno in grado di selezionare, valutare e formare le giovani reclute da assumere stabilmente.

Un ulteriore bando concorsuale sarà indetto proprio per assumere figure specializzate nei servizi catastali, estimativi e cartografici. Per candidarsi è necessario essere in possesso del titolo di laurea in ingegneria ed architettura o una laurea magistrale equiparata. A partire dal secondo semestre dell’anno 2024 potrebbero essere indetti ed aperti nuovi bandi pubblici volti ad assumere nuove reclute da inserire stabilmente nelle sedi dell’amministrazione tributaria nazionale.

Come prepararsi?

Per candidarsi e partecipare ai bandi concorsuali indetti dall’Agenzia delle Entrate è necessario essere in possesso di una laurea (almeno triennale) in materie economiche e giuridiche. Le materie su cui verteranno le prove scritte e la prova orale sono: diritto tributario, diritto commerciale, diritto civile, diritto amministrativo, elementi di diritto penale e elementi do contabilità aziendale.

Inoltre, è bene avere una conoscenza degli elementi basilari di informatica. Per maggiori informazioni è necessario attendere l’aggiornamento dei bandi concorsuali, che saranno pubblicati sui siti dell’Agenzia delle Entrate.