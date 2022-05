Raoul Bova, avete mai visto la mamma? La bellezza è nel DNA: che donna! | FOTO

L’attore italiano Raoul Bova è in televisione queste sere con una serie tv su Canale 5 ma avete mai visto sua madre? Vediamo com’è.

In un post sul suo profilo Instagram, Raoul Bova ha ricordato sua madre e tutti i suoi followers hanno potuto apprezzare la bellezza della donna.

Raoul Bova e il lutto

L’attore Raoul Bova è ora in televisione con la fiction Giustizia per Tutti, insieme alla sua compagna Rocho Morales. L’attore, però, ha subito due gravi lutti. Il più recente, è stato quello della madre.

La donna, molto bella, si chiamava Rosa ed era nata ad Acerra. Il trasferimento a Roma avvenne prima che suo figlio nascesse. Era una persona molto spumeggiante, che tendeva a cogliere il lato ironico delle cose. Tanto da essere ribattezzata mamma rock per via dei colori e delle cose di cui si circondava. Però, avrebbe voluto che suo figlio proseguisse gli studi e non percorresse la strada dell’attore.

La bellezza della mamma

Circa tre settimane fa, Raoul Bova ha voluto rendere omaggio alla madre scomparsa pubblicando con lei una foto su Instagram. Nella didascalia si legge:

“Mi piace ricordarti così: risate, abbracci e fiori”.

Nello scatto, rigorosamente in bianco e nero, lui è alla guida di una motocicletta. Nel posto di dietro siede sua mamma con un sorriso accogliente e dei fiori in mano. Nello stesso giorno, Rocio Morales, invece, ha pubblicato una foto del cielo. Sotto la foto, sono apparse tantissime condoglianze scritte non solo da parte dei fan ma anche di numerosi personaggi famosi come Laura Pausini, Valeria Marini, Tosca D’Aquino e altri.

Vedendo oggi Raoul, non possiamo che immaginare la bellezza della mamma. Da giovane, infatti, sarà stata sicuramente una donna molto corteggiata. In fin dei conti, buon sangue non mente… purtroppo però, l’unica foto che abbiamo a disposizione risale agli ultimi anni di vita della cara mamma di Bova.

A Verissimo Raoul Bova aveva raccontato che non sapeva bene quali fossero le cause del decesso di sua mamma. Egli, infatti, ha raccontato alla Toffanin che erano i primi mesi in cui negli ospedali si stava affrontando il Covid. La donna si era recata in ospedale per qualcosa poi, l’avevano sottoposta ad un intervento ma non si sa bene di cosa sia morta, i medici non glielo dissero.

Dopo la morte della mamma l’attore si è sentito molto provato. Si ruppe persino una gamba. E’ riuscito a rimettersi in piedi (in tutti i sensi) soltanto grazie alle sue tre donne. Proprio loro, lo aiutarono a togliersi di dosso non solo i problemi ma anche i chili e le zavorre.