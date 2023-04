Rami secchi, procuratene un paio e crea queste fantastiche 10 idee: utilissimi

By

Scopriamo 10 progetti creativi per riutilizzare dei rami secchi e creare oggetti decorativi utilissimi in casa. Ecco come si fa.

Finito l’inverno, può capitare che rimangano piccoli resti della legna usata per riscaldarci con il camino. Oppure, più semplicemente, potremmo aver ripulito il giardino e accumulato un po’ di rami secchi. Non dobbiamo necessariamente buttarli però, perché possono risultare davvero utili per creare oggetti decorativi. Ci sono infatti molti modi creativi per riutilizzare i rami secchi e creare oggetti utili, da tenere o regalare. Scopriamo 10 idee per ispirare la tua creatività.

Creare porta piante di varie forme con rami secchi

Innanzitutto, i rami secchi possono essere impiegati per assemblare dei simpaticissimi porta piante di varie forme. Ad esempio, vediamo come realizzarne uno a forma di carretto.

Prendiamo per prima cosa dei rametti corti e li incolliamo verticalmente uno accanto all’altro posizionando la colla a caldo sul lato di ogni rametto. Incolliamo insieme 5 blocchi di rametti. Quanti rami usare dipende dalle dimensioni, ma per rametti piccoli possiamo creare un blocco da 5 rami e altri 4 da 3 rami. Poi, incolliamo tutto insieme per formare un contenitore.

A questo punto prendiamo due pezzi tondi di legno e li incolliamo con in mezzo un rametto. Con altri due rami e un pezzo di legno tondo realizziamo la parte scorrevole del carretto, che uniamo a quella che abbiamo preparato prima. Infine, uniamo altri 3 rametti che incolliamo proprio sopra la ruota anteriore e cui applichiamo un ramo in orizzontale, per formare il manubrio.

Incolliamo il contenitore realizzato all’inizio e il gioco è fatto. Per decorare il nostro carretto diamo il via libera alla fantasia. Ad esempio, possiamo applicare del muschio. All’interno del contenitore, poi, disponiamo il terriccio e le piantine.

Un porta piante può anche avere la forma di un annaffiatoio. Per realizzarlo, prendiamo un barattolo corto di latta e incolliamo rametti in verticale lungo tutta la superficie.

Poi lo incolliamo sopra una base tonda di legno. Creiamo il tubo dell’annaffiatoio con due pezzi di legno incollati su un‘estremità a formare un triangolo, su cui incolliamo un pezzo tondo. Dall’altro lato con un pezzo di corda di juta realizziamo il manico. Infine, decoriamo con erba finta o muschio e all’interno posizioniamo il terriccio e la pianta.

I rametti di legno possono essere utili anche per creare delle bottiglie porta fiori. Per realizzarle, basterà prendere 2 bottigliette di vetro o plastica e arrotolare su tutta la loro superficie del filo di juta. Incolliamole insieme su un lato e applicando dei rametti creiamo una scatola attorno alle bottiglie.

Poi, possiamo applicare un fiore di tessuto o altri elementi su una facciata di questa scatola per decorare. All’interno delle bottiglie inseriamo rami di fiori decorativi.

Realizzare pensili e oggetti decorativi per le porte

Un’altra idea creativa e divertente consiste nel creare pensili e oggetti decorativi per le porte con i rami secchi. Un primo spunto può essere ad esempio quello di utilizzare del filo di lana.

Prendiamo quindi del filo di lana spesso e un ramo un po’ più robusto. Creiamo un manico legando il filo di lana alle due estremità del ramo. Poi, arrotoliamo i vari fili di lana lungo il ramo lasciando penzolare il resto del filo, in modo da creare una tenda. Con altri fili colorati creiamo delle nappine da legare sul ramo tra i fili di lana. Il gioco è fatto, non ci resta che appenderlo.

Perché non creare poi una scaletta decorativa da appendere? Per farlo, incolliamo tra loro dei rami più grossi. Alle giunture tra i rami leghiamo del filo di juta, che oltre a rinsaldare la presa tra i rami abbellisce la scaletta. Poi, possiamo incollare dei fiori o rampicanti finti sulla scala. E possiamo appenderla dove preferiamo, o posizionarla in qualche angolo della casa da riempire.

In alternativa, possiamo creare un oggetto decorativo da appendere con delle simpatiche galline. Per creare le nostre galline, prendiamo due triangoli di cartone che rivestiamo con del tessuto. Li incolliamo tra di loro e realizziamo con altro tessuto dei dettagli rossi e gialli della gallina, come le zampe e il becco. Poi, disegniamo gli occhi.

Uniamo due rametti alle estremità con del filo di juta e creiamo un’asola per appenderli. Realizziamo un fiocchetto con della paglia e incolliamo sopra la nostra gallina. Poi, infiliamo delle perline colorate in un filo di juta, non tantissime, ne bastano 5 o 6.

Incolliamo il filo sul retro della gallina in modo che le perline possano penzolare sotto di essa. Ripetiamo la stessa cosa per realizzare altre due o tre galline penzolanti. Alla fine, applichiamo delle foglie finte sul ramo per decorarlo. Ora è tutto pronto, possiamo appenderlo!

Altre idee per decorare le porte con i rami secchi

Le idee per realizzare pensili e oggetti da appendere sulle porte non sono certo finite qui. Ad esempio, incollando insieme dei rametti possiamo creare un pensile da appendere e decorarlo con muschio e fiori. Oppure, possiamo realizzare un oggetto decorativo come quello con le galline di cui abbiamo parlato prima, ma con diverse varianti.

Ad esempio, possiamo creare un gufetto con lo stesso metodo che abbiamo seguito prima per le galline. Uniamo pezzi di cartone rivestendoli con tessuti colorati e creiamo la testa e il corpo del gufo con i vari dettagli. Poi, incolliamo un fiocchetto di paglia sotto il gufo, e realizziamo anche dei cuoricini rivestiti di tessuto. Incolliamo il gufo con il fiocchetto sopra il nostro ramo secco.

Fatto questo, appendiamo al ramo, proprio sotto il gufo, un filo di juta a cui applichiamo i cuoricini, e la nostra decorazione è pronta. Ancora, possiamo ottenere un effetto più rustico creando delle foglie di lana ottenute intrecciando dei fili spessi. Successivamente, possiamo appenderle ad un rametto più spesso come abbiamo fatto nei casi precedenti.

Questo genere di oggetti ben si adattano alle varianti più fantasiose. Come ultima idea, infatti, vi suggeriamo di realizzare un pensile da appendere alle porte creando delle mele. Realizziamo delle mele con del cartoncino rivestito di tessuto. Con del filo di paglia creiamo un fiocchetto e incolliamo le mele sopra dei rametti di legno disposti in modo da formare una scaletta.

Le idee per riutilizzare vecchi rami secchi, come abbiamo visto, sono davvero tante, non resta che cimentarsi a realizzarle!