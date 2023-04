In Inghilterra, il governo ha inviato degli sms ai cittadini come test di allerta

In Inghilterra, il governo ha deciso di inviare un sms sui cellulari di tutti i cittadini come test per un nuovo sistema di allerta. Il messaggio è stato ricevuto anche da chi correva la maratona di Londra e dagli ambientalisti che protestavano nel centro della città.

Oggi, domenica 23 aprile, è stata una giornata molto caotica nel centro di Londra. Questo a causa non solo della grande manifestazione organizzata dagli ambientalisti di Extinction Rebellion, ma anche dallo svolgimento della famosa maratona di Londra.

Ad aggiungersi a questi due eventi vi è stato l’improvviso messaggio del governo, il quale è arrivato all’intera popolazione inglese.

A quanto pare si sarebbe trattato di un test per un nuovo sistema di allerta per le emergenze.

Il messaggio è stato ricevuto da ben 15 milioni di persone con su scritto:

“Questo è un test di Emergency Alerts, il nuovo servizio del governo britannico che vi avviserà se ci sono nei paraggi emergenze che mettono a rischio la vita. In una vera emergenza, segui le istruzione contenute nell’allarme per salvare te stesso e gli altri”.

Concludendo con lo scrivere che si tratta di un test e che dunque che non era necessario rispondere a tale messaggio.

Le modalità del nuovo sistema di emergenza introdotto in Inghilterra

Il governo inglese, dunque, ha testato un nuovo sistema di allerta per le emergenze inviando un sms a tutti i cittadini. Il metodo introdotto in Inghilterra, si ispira a modalità già utilizzate da altri paesi, come Paesi Bassi, Giappone, Canada e Stati Uniti.

Esso consiste nell’avvertire i cittadini che si trovano in prossimità di una situazione di emergenza che metta in pericolo l’incolumità pubblica, in modo immediato, attraverso un sms. Il dispositivo d’allarme durerà circa 10 secondi e suona anche se i telefoni sono in modalità silenzioso.

In molti hanno già ampiamente criticato il sistema, in quanto esso prevede una grande intrusione da parte dello stato.

L’ex ministro Jacob Rees-Mogg ha esortato i cittadini a sfidare il governo, spegnendo i telefoni oppure disattivando “l’inutile” allarme all’interno delle impostazioni.

Intanto, il primo ministro Oliver Dowden ha cercato di tranquillizzare la popolazione rispetto all’invasione della privacy affermando:

“Tutto ciò che le persone devono fare è scorrere via il messaggio o cliccare su ok”.

Prima di effettuare il test, il governo ha avvisato gli automobilisti di non prendere in mano il proprio cellulare al ricevimento del messaggio.