Un cartone di uova e un rotolo di carta igienica: non immagini cosa ne esce fuori

Un cartone di uova e un rotolo di carta igienica: ciò che viene fuori ti lascerà senza parole. Ecco come questi due semplici oggetti ti permetteranno di realizzare qualcosa di davvero incredibile.

A cosa potrebbero mai servirti un cartone di uova e un rotolo di carta igienica? Non immagini nemmeno quanto questi due “scarti domestici” possano rivelarsi incredibilmente utili. Ecco perché non dovresti buttarli.

L’arte del bricolage per il riciclo intelligente

L’arte del bricolage e del fai da te oggi sono davvero alla portata di tutti. Con un po’ di ingegno, manualità e fantasia, possiamo davvero dare vita nuova a cose vecchie. Quante volte ti sei ritrovata a dare via vecchi indumenti o oggetti usurati e consumati? La prossima volta ti consigliamo di contare fino a dieci prima di gettare tutto nella pattumiera.

Sai che con i calzini bucati puoi realizzare delle marionette per i più piccoli? I cassetti di un comodino vecchio invece possono diventare pratici tavolini su ruote. Insomma, tutto si può riutilizzare in maniera intelligente.

Se non hai mai provato a realizzare qualcosa di nuovo partendo dai cosiddetti “scarti domestici”, ti consigliamo di continuare la lettura. Oggi ti mostreremo come due semplici oggetti di uso comune e quotidiano, possono farti creare qualcosa non solo di esteticamente carino ma anche utile.

Sai di che cosa hai bisogno? Solo di un cartone di uova e un rotolo di carta igienica. Mettiti subito in gioco, rimarrai esterrefatta per il risultato finale.

Un cartone di uova e un rotolo di carta igienica: ecco cosa viene fuori

L’arte del fai da te insegna non solo il riciclo intelligente ma ti permette anche di usufruire di benefici positivi per il corpo e per la mente.

Alcuni studi hanno infatti dimostrato come le tecniche manuali stimolino il cervello – che così si mantiene attivo e in forma – ma anche il corpo a rilassarsi e a scaricare stress e ansia.

Se a ciò aggiungiamo che con le nostre mani possiamo dare vita a cose utilissime, allora ti diciamo: perché non provare? Oggi ti faremo vedere cosa puoi creare solo utilizzando due oggetti comuni: un cartone di uova e un rotolo di carta igienica. Segui attentamente i passaggi: il risultato finale sarà incredibile.

Iniziamo utilizzando il cartone delle uova. Per prima cosa devi ritagliare il cartone in questione ricavandone 5 pezzi. Poi procurati un po’ di pasta di porcellana e con l’aiuto di un matterello stendila sul tavolo fino a quando sarà abbastanza grande da poterci poggiare sopra uno stencil.

Ebbene sì, quest’ultimo ti permetterà di decorare la tua porcellana. Ovviamente per colorarla avrai bisogno dei pastelli in gesso e di un pennello per fare in modo che la tua porcellana diventi multicolore.

Dopo aver fatto questo passaggio, con una formina a fiore, di quelle che si utilizzano per fare i dolci, ricava il disegno dalla porcellana e avvolgilo tutt’intorno al pezzo di cartone precedentemente tagliato. Ripeti l’operazione per 4 volte con gli altri pezzi di cartone ricavati dalla confezione di uova.

Prima di fare questo, dipingi però i tuoi cartoni con un po’ di pittura acrilica e poi forali al centro con l’aiuto di un ago o un cacciavite. Poi, sulla superficie del cartone metti un po’ di colla e fai aderire il tuo fiore di porcellana su di esso.

Ora dovrai procurarti delle lucine a led che farai passare attraverso il fiore di porcellana e il cartone di uova. Fatto: hai creato una bellissima ghirlanda di fiori luminosa che puoi posizionare dove più preferisci.

Cosa possiamo invece realizzare con un rotolo di carta igienica? Eccoci pronti a dirti tutto. Questo oggetto comunissimo ti permetterà di creare delle bambole!

Iniziamo. Per prima cosa taglialo e ricava da esso tre triangoli che avvolgerai a forma di cono fissandoli con della colla a caldo. Noterai che uno dei tre è più grande: esso sarà il corpo della nostra bambola mentre gli altri due coni le sue braccia.

Con l’aiuto sempre della colla a caldo, avvolgi i tre coni in una stoffa bianca. Con un altro pezzo di stoffa, realizza un vestito o una gonna dando alla stoffa la forma che più preferisci. Ricorda solo di realizzarlo in modo tale che la parte superiore dell’abito abbia un piccolo foro per far passare al suo interno il cono centrale ossia il corpo della bambola.

Attacca poi gli altri due coni che diventeranno invece le braccia della nostra damina. Passiamo ora alla parte più divertente: realizzare il viso. Con un po’ di porcellana modellalo disegnando bocca e occhi.

Sempre con la porcellana crea poi i capelli e il collo della bambola realizzando per quest’ultimo un disco o un fiore che farai passare all’interno del corpo con l’aiuto di uno stuzzicadenti.

Su di esso appoggerai poi la testa. Gli occhi e i capelli puoi dipingerli con pittura acrilica una volta realizzati. Se vuoi una soluzione ancora più semplice, dei fili di lana di prestano benissimo per realizzare la chioma della tua bambola.

Ecco fatto: quanto è bella la tua bambolina? Uno spettacolo. Hai visto come è estremamente semplice utilizzare oggetti comuni per creare cose nuove e belle? Non buttare mai via niente perché tutto può tornare utile!