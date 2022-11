Ragazza scomparsa sul traghetto, la svolta: Gaia potrebbe essersi tolta la vita | La verità in un sms

Gaia – 20 anni – si trovava su un traghetto partito da Genova e diretto a Palermo quando è scomparsa nel nulla. A lanciare l’allarme è stato il fratello minore, che era in viaggio con lei. I due erano in viaggio per andare a trovare la nonna in Sicilia.

Immediate sono scattate le ricerche, ma la giovane sembra essere sparita nel nulla. I cani molecolari dei Vigli del Fuoco hanno setacciato l’intera nave, ma le ricerche non hanno dato alcun esito. A poco meno di 24 ore, la vicenda sembra essere giunta a una drammatica svolta: Gaia si sarebbe tolta la vita, forse buttandosi in mare, per una delusione d’amore.

Ragazza scomparsa sul traghetto Genova-Napoli

Potrebbe essere contenuta in un messaggio mai inviato la verità sulla scomparsa di Gaia, la 20enne di Codogno (Lodi) di cui si sono perse le tracce mentre viaggiava a bordo di un traghetto Gnv, partito da Genova alle 23 di giovedì scorso, 10 novembre, e diretto a Palermo, dove è arrivato il giorno seguente alle 19:30.

A denunciare la scomparsa della ragazza è stato il fratello minore – 15 anni – che era in viaggio con lei e che, non vedendola in cabina, l’ha cercata sulla nave. Dopo qualche ora, quando si è reso conto che da solo non riusciva a trovarla, ha allertato il personale di bordo. Sono quindi scattate le ricerche ufficiali, che dopo diverse ore non hanno dato alcun esito.

La barca è stata setacciata anche con l’aiuto dei cani molecolari dei Vigili del Fuoco, ma Gaia sembra essere scomparsa nel nulla. Il personale di bordo ha provato a chiamarla con gli altoparlanti di bordo, purtroppo senza successo.

La verità in un messaggio sul cellulare

Lo scorso giovedì pomeriggio Gaia è salpata alla volta di Palermo insieme al fratello, per andare a trovare la nonna che vive proprio nella cittadina siciliana. Durante il viaggio però è successo qualcosa. La verità sulla sua scomparsa sarebbe contenuta in un messaggio – che non è mai partito dal suo cellulare – in cui Gaia chiede scusa per quanto sta per compiere.

A cosa si riferisce la ragazza? Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi, neppure quella di un gesto estremo. La 20enne potrebbe essersi lanciata in mare per via di una delusione amorosa o essere accidentalmente caduta in acqua. Al momento i carabinieri, con il supporto del personale di bordo e della capitaneria di porto, stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza installate a bordo della nave, per capire se abbiano catturato gli ultimi movimenti di Gaia, prima della scomparsa.

Stando al racconto del fratello, la giovane sarebbe sparita quando la nave si trovava all’altezza di Livorno ed è in quelle acque che si stanno concentrando le ricerche di vigili del fuoco e sommozzatori. Il traghetto non ha fatto scali intermedi ed è quindi esclusa l’ipotesi che la ragazza possa essere scesa in qualche porto della penisola.

I carabinieri hanno anche perquisito le auto di tutti i passeggeri a bordo della nave, oltreché le cabine del traghetto, ma di Gaia nessuna traccia.