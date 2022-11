Brutta sorpresa di Natale dall’INPS, 154€ in meno per questi pensionati a dicembre

Non ci sono buone notizie per questi pensionati, che si ritroveranno a Natale con 154 euro da parte dell’INPS.

Non ci sono belle notizie per i pensionati e soprattutto alcuni dovranno fare i conti con una sorpresa particolare. In questo periodo si sta parlando di cambiamento e di tutto quello che verrà fatto da Governo Meloni sul tema pensioni. Dall’aumento delle minime, sino alla possibilità di andare in pensione precedentemente lasciando finalmente il lavoro al prima possibile. Non è tutto, infatti si parla anche di pensionati che si troveranno 154 euro in meno nel mese di dicembre. Chi sono questi sfortunati?

Pensioni mese di dicembre: tra bonus e tredicesime

Il mese di Dicembre non è solo l’arrivo del Natale e delle Festività, ma anche delle tredicesime e dei nuovi bonus che sono stati messi a disposizione dal Governo Meloni. Le pensioni di questo mese, infatti, vengono considerate come una salvezza per i cittadini, soprattutto per chi desidera avere una piccola boccata di ossigeno.

Con tutti gli aumenti che si stanno registrando giorno per giorno, avere una entrata ulteriore è sicuramente una notizia da non sottovalutare. Tuttavia, questi aumenti e queste entrate non riguarderanno tutti i pensionati. Alcuni di loro, infatti, dovranno fare un passo indietro perché si vedranno 154 euro in meno sulla pensione di dicembre.

154 euro in meno ai pensionati: qual è la categoria di riferimento?

Un grande colpo per moltissimi pensionati. Come anticipato da INPS sul portale ufficiale, ci sarà un aumento di 154,94 euro sulle pensioni del mese di dicembre. È una bella notizia, ma non per tutti purtroppo.

L’aumento è disposto dall’articolo 70 Legge 388/2000, valido per tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione alla gestione ex Enpals così come i titolari delle gestioni private. Quindi una bella tredicesima e anche un buon aumento per questo mese di dicembre difficoltoso sotto ogni punto di vista.

Come evidenzia la stessa INPS questo non sarà un aumento riconosciuto per sempre e quindi anche nel 2023, ma sino a quando non verrà effettuato il controllo del reddito dei pensionati per l’anno 2022.

La bella notizia di questo aumento non raggiungerà una fascia determinata di persone, infatti tutti i soggetti invalidi non rientrano in questa particolare fascia di aumento. Facciamo chiarezza?

Il bonus INPS da 154,94 non potrà essere erogato a tutti coloro che percepiscono una invalidità civile – pensione sociale – assegno sociale – indennizzo o comunque ogni tipo di assegno facente parte dei dirigenti di azienda o enti creditizi.

Questo vuol dire che l’aumento avverrà a tutti gli altri soggetti, che presentano un reddito individuale e complessivo che non va oltre la cifra di 6.816,55 euro. È quindi importante controllare bene prima se questo aumento potrà essere erogato o meno: in ogni caso i soggetti di cui sopra non avranno questo aumento.