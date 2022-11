Avete mai visto la prima figlia di Loredana Lecciso? È uno splendore | FOTO

La prima figlia di Loredana Lecciso è veramente bellissima, con un sorriso magnetico e lo sguardo vivace come la mamma.

Loredana Lecciso ha una figlia bellissima ed è questo che tutti dicono sempre appena vedono la primogenita. Sguardo magnetico come la mamma e sorriso travolgente, con una nota di riservatezza che non le fa mai mettere in mostra nulla. La mamma è completamente diversa dalla figlia sotto questo aspetto, infatti Loredana ama farsi fotografare e la televisione, mentre la sua figlia più grande tende a fare un passo indietro. L’avete mai vista? È un vero splendore.

Loredana Lecciso e i rapporti con la prima figlia

La spumeggiante Loredana Lecciso è da moltissimi anni legata ad Albano Carrisi e vive con lui nella tenuta di Cellino San Marco. Con il cantautore pugliese ha avuto due figli che spesso e volentieri si vedono tra interviste, gossip e Instagram.

Non tutti sanno che Loredana ha avuto una prima figlia da una unione precedente, molto riservata e anche molto bella. La mamma è andata alla ribalta dopo che si è messa insieme ad Albano a seguito del divorzio con Romina Power. I figli della coppia sono Jasmine e Albano Jr, ma non tutti conoscono Brigitta la primogenita della Lecciso.

Brigitta Cazzato, chi è la prima figlia di Loredana Lecciso

Di questa Brigitta non si sa praticamente nulla, infatti è nata tra il 1993 e il 1996 dall’unione tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato. Sempre dalle varie fonti che si trovano sul web, Brigitta vive a Milano e sta per laurearsi.

Una ragazza che ama la privacy e una vita semplice lontano dai riflettori e dal gossip. Inoltre, ha svolto per moltissimo tempo il lavoro di volontaria in Africa e questa è una cosa che ama condividere sui social.

Da quel che si può ancora scoprire di lei, Brigitta lavora per il brand Me and Roho con realizzazione di abiti etici in aiuto delle donne dell’Africa. È impegnata nel sociale e questa è la sua missione di vita, ovvero aiutare il più possibile le altre persone.

Brigitta ha un rapporto molto bello con la zia – Raffaella Lecciso – e in tante le scambiano per sorelle. Durante il suo tempo libero le piace stare in famiglia e andare al mare con gli amici. Ha un bellissimo rapporto anche con Cristel e Romina jr, inoltre nel 2021 ha ricevuto una proposta di matrimonio bellissima da parte del fidanzato Yan Goby mentre erano in vacanza in Kenya. Per lei la famiglia viene prima di tutto e tutti i suoi fratelli/sorelle sono un dono ricevuto. Insomma, Brigitta non è solo bellissima ma è anche una donna dal cuore grande propensa ad aiutare tutti e vivere in maniera serena.

Il suo rapporto con la mamma è sempre molto buono, così come con il padre anche se non ci sono aggiornamenti o notizie in merito. La riservatezza è la parola chiave di Brigitta, per questo è impossibile entrare nel suo mondo.