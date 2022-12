Raffaella Carrà, dopo mesi sbucano le foto prima di morire: il dettaglio notato solo ora

Raffaella Carrà ha lasciato sicuramente un grande vuoto e le foto poco prima di morire fanno notare quel dettaglio, mai visto prima.

Una grandissima icona e professionista, una donna che ha lasciato in eredità talento e insegnamenti di varia natura. Raffaella Carrà ha lasciato un grande vuoto dopo aver lasciato questo mondo e i suoi fan non si sono ancora oggi ripresi dalla triste notizia. Negli ultimi tempi stava lottando contro un grande male e ci sono delle foto che sbucano, poco prima della sua morte: il dettaglio emerge solo ora dopo tantissimo tempo.

Raffaella Carrà: l’icona nel cuore di tutti

Raffaella Carrà era una donna completa e che nessuno dimenticherà mai, soprattutto perché ha lasciato in eredità una professionalità che verrà ricordata anche dalle generazioni future. Cantante, ballerina, attrice e presentatrice di successo e di fama internazionale con i suoi bellissimi capelli biondi a caschetto e la risata unica nel suo genere.

Lei è l’inventrice dell’intramontabile Tuca Tuca, cantato e ballato con l’amico di sempre Enzo Paolo Turchi. Raffaella è nata a Bologna nel 1943 e si può pensare a lei come una di quelle icone immortali, anche se non fa più parte di questo mondo. Non ha mai voluto trapelasse molto sulla sua vita privata, se non per le sue due relazioni sentimentali più importanti con Gianni Boncompagni e con suo marito Sergio Japino – coreografo e regista di successo. Japino le è stato accanto sino all’ultimo momento, senza mai lasciarla.

La decisione prima della morte: il dettaglio sulla Carrà

Come sappiamo, la Carrà è deceduta a seguito di una malattia che non ha fatto altro che spegnere la sua energia contagiosa. Negli ultimi tempi, la grande Raffaella ha cercato in ogni modo di combatterla e di mandarla via ma come sappiamo ha vinto su di lei.

Quando ha capito di essere malata e di non poter più far nulla per impedire il decorso di questo brutto male, la Carrà ha fatto un passo indietro preferendo la riservatezza. Questo per lei è stato un omaggio al pubblico, facendo in modo che tutti potessero ricordarla ballando e sorridendo come ha sempre fatto.

Un avvenimento ha però scattato una immagine di lei, con un dettaglio che non è passato inosservato a pochi giorni dalla sua morte. Raffaella ha voluto fare una ultima apparizione per beneficienza alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano per donare una palestra a tutti i volontari.

Si è presentata con occhiali scuri e mascherina al fine che nessuno potesse notare un dettaglio oramai visibile.

La professionista non voleva far notare che oramai la luce nei suoi occhi e nel suo volto l’aveva logorata, con segni visibili in viso. Il pubblico deve ricordarla sempre mentre ballava, rideva e cantava tra i mille ricordi che ha lasciato in eredità.