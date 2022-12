Asciugacapelli, consuma tantissimo: se lo accendi a quest’ora dimezzi i costi

By

Lo sapete che l’asciucapelli consuma tantissimo sulla bolletta di fine mese? Meglio accenderlo a quest’ora per risparmiare.

Per avere capelli asciutti e in ordine, lo strumento è sempre e solo uno: l’asciugacapelli. Uno strumento piccolo e innovativo che emette aria calda, con potenza differente a seconda del modello e delle esigenze personali.

Ci sono i modelli professionali e poi ci sono quelli casalinghi, con vari accessori che aiutano a creare la piega perfetta in ogni occasione. Fermo restando che è sicuramente uno degli elettrodomestici irrinunciabili, quanto consuma? In pochi sanno che se viene acceso in questo orario la bolletta sarà sicuramente meno cara.

Quanto consuma un asciugacapelli?

Tutti gli elettrodomestici consumano, soprattutto se non usati nella maniera corretta. Tuttavia, sono indispensabili e nessuno ne può fare a meno. Il tempo a disposizione è pari allo zero, per questo motivo si necessita sfruttare la potenzialità degli strumenti tecnologici che vengono messi a disposizione.

L’asciugacapelli è presente in ogni casa, studiato appositamente per emettere aria calda e asciugare i capelli dopo un bagno o una doccia. Si usa praticamente ogni giorno e nessuno si pone la domanda di quanto possa consumare.

Spesso a questo dispositivo si aggiunge anche la piastra o un arricciacapelli, anche loro nella top ten dei consumi domestici. Come anticipato, il phon può essere differente per rispondere alle esigenze di ogni consumatore ma in linea generale si può valutare il suo consumo giornaliero.

La prima cosa da fare è valutare la potenza, riportata in superficie o sulla confezione. Viene identificata con la lettera W più un numero. A questo si deve aggiungere il tempo di accensione e uso del dispositivo, che impatta sicuramente nella bolletta di fine mese.

Un esempio? Il costo dell’energia elettrica – in continuo aumento – è di circa 0,25 euro a kWh e noi utilizziamo il phon per 30 minuti a potenza massima. Il suo costo generico è di circa 30euro (praticamente il costo di una piega dal parrucchiere).

Asciugacapelli, in questo orario consuma di meno

Una volta che si hanno i costi e i consumi, bisogna intercettare il giorno o l’orario in cui si consuma di meno per asciugarsi i capelli. In questo periodo storico è bene capire quando lavarsi i capelli e spendere meno, così che non ci sia un impatto clamoroso sulla bolletta.

Le persone che hanno un contratto con tariffa bioraria possono usare il phon di domenica oppure durante le ore notturne dalle 23 alle 7 del mattino. Non è tutto, bisogna cercare di ridurre i tempi, cercando di asciugarsi i capelli in meno di 15 minuti.

A tutto questo si aggiunge la funzionalità eco, con potenza media e calore tiepido. Se tutti questi fattori vengono messi insieme, si potrà avere una asciugatura perfetta e una bolletta di fine mese più bassa del previsto.