Lando Buzzanca, le ultime parole prima di andarsene: il retroscena da lacrime

Ecco quali sono le parole pronunciate da Lando Buzzanca prima di andarsene. Non le aveva mai dette in tutta la vita.

Vi sveliamo quali sono state le ultime parole dette dal noto artista Lando Buzzanca, prima che il celebre attore ci lasciasse lo scorso 18 di dicembre del 2022. Non era mai stato da lui pronunciarle, neppure alla prima moglie.

La morte di Lando Buzzanca

Qualche giorno fa, in particolare il 18 di dicembre, il mondo dello spettacolo è stato sconvolto da una notizia incredibile. Stiamo parlando della tristissima perdita del celebre attore palermitano Lando Buzzanca.

L’artista siciliano aveva 87 anni quando ha spirato presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con sede a Roma, dov’era stato ricoverato qualche giorno prima. L’uomo si trovava lì a seguito di una caduta che aveva patito nei giorni precedenti.

I funerali sono avvenuti nel corso del 21 di dicembre presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, a Roma, anche nota come La Chiesa degli Artisti. La cerimonia è stata seguita da tantissimi fan dell’attore e si è fatta notare soprattutto perché la compagna, Francesca Della Valle, non vi ha preso parte.

Dalla morte dell’attore, continuano a essere svelati incredibili retroscena. Di recente, ne è stato fornito uno relativo alle ultime parole che sono state pronunciate dall’attore prima di lasciarci.

Si tratta di affermazioni incredibili, perché sono relative a delle parole che prima di quel momento non erano mai state pronunciate dall’attore. Ecco che ve le sveliamo di seguito.

Ecco le ultime parole che ha pronunciato

A svelare quali sarebbero state le ultime parole pronunciate da Lando Buzzanca è stato Massimiliano Buzzanca, figlio del celebre attore di Palermo.

L’uomo ha raccontato, in particolare, un avvenimento che risale all’ultimo giorno di vita del padre, mentre si trovava al Policlinico a Roma. In base a quanto affermato da Massimiliano, che ha concesso una lunga intervista al programma “Storie italiane”, il padre “stava lallando”.

Ma cosa significa questo gerundio? Si tratta del modo in cui spesso comunicano i bambini che hanno ancora difficoltà a vocalizzare al meglio le parole.

Mentre “lallava”, Lando Buzzanca avrebbe guardato intensamente il figlio, al quale avrebbe rivolto parole che mai aveva pronunciato in tutta la sua vita.

L’uomo avrebbe detto al figlio ben tre volte che lo amava. Ad alcuni sembrerà normale che il padre abbia detto questo al figlio, mentre per Massimiliano si tratta di parole incredibili.

Secondo il figlio di Lando Buzzanca, infatti, il padre non avrebbe mai detto ti amo neppure alla sua prima moglie. Proprio per questo Massimiliano si sarebbe molto stupito di ascoltare quelle parole.

Ad amplificare il suo stupore ci ha pensato il fatto che Lando non riconoscesse il figlio già da molti mesi. Per Massimiliano, però, quei ti amo suonano molto come dei ti voglio bene e come una conferma del fatto che il padre lo stesse finalmente riconoscendo di nuovo.

Peccato che lo stesse facendo proprio qualche minuto prima di lasciarlo per sempre.