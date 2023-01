Radici sane e fiori in abbondanza, il segreto è dare questo alle tue orchidee

Le orchidee sono tra le piante decorative più apprezzate per la bellezza dei fiori e i loro splendidi colori. Ma prendersi cura di esse talvolta può essere difficile. Sai come avere radici sane e fiori in abbondanza? Devi dare questo rimedio alle tue piante.

Orchidee, che passione! Svelato il segreto per avere radici sane e fiori in abbondanza. Ti basta realizzare questo elisir casalingo con ingredienti semplicissimi. Pronta a veder rinascere le tue piante?

Come prendersi cura delle orchidee

Tra le piante decorative più apprezzate dagli italiani, ci sono proprio le orchidee. La bellezza dei loro fiori e i colori che li caratterizzano, rendono questa pianta amatissima anche da chi non è esperto di floricoltura.

A tutti sarà capitato di regalare o di acquistare per sé una di queste piante. Ti sarai informato o ti avranno sicuramente detto, che si tratta di una specie molto delicata che per sopravvivere richiede cura ed esigenze particolari.

Se non ti sono ben chiare le istruzioni su come tenere in vita le orchidee, continua a leggere l’articolo e scopri come rendere queste piante rigogliose e splendide, con radici sane e tanti fiori.

Ci siamo? Allora procediamo! Ti basta semplicemente preparare una miscela casalinga con pochi e semplici ingredienti. Siamo sicuri che le tue orchidee ti ringrazieranno. Pronta a scoprire il segreto utilizzato dai pollici verdi?

La miscela casalinga per radici sane e fiori in abbondanza

Lo sappiamo benissimo: prendersi cura delle orchidee non è così semplice come si può pensare. In realtà, curare le piante è complicato, soprattutto se non si è esperti pollici verdi.

Se anche tu hai acquistato una di queste piante o se ti è stata regalata ma ancora non hai goduto dello spettacolo magnifico della sua fioritura, non temere. Ti presentiamo una soluzione che rinvigorirà le tue orchidee in un battibaleno.

Curiosa di sapere come avere fiori in abbondanza e radici sane? Devi preparare questa miscela casalinga per la quale ti occorreranno due soli ingredienti: il riso e l’acqua. Ecco come procedere.

Secondo i più esperti, si tratta di un vero e proprio cibo vegetale liquido per nutrire le tue piante. Ti basterà innanzitutto procurarti una tazza colma di riso basmati che andrai a scottare per tre minuti in padella.

Dopodiché, fatto raffreddare il riso, lo frullerai in un mixer. Vedrai che otterrai una polverina bianca che potrai deporre in un barattolo di vetro: il tuo fertilizzante naturale è pronto. Come lo dovrai utilizzare? Te lo spieghiamo subito.

A seconda del numero di orchidee che dovrai innaffiare, metterai in un recipiente o in una ciotola dal collo allungato, un cucchiaino di polvere di riso mescolato in abbondante acqua calda o fredda.

Mescola bene con un cucchiaino di acciaio. Tutto qui. Ora non ti basta fare altro che innaffiare le tue orchidee bagnando le radici con 8 cucchiaini di questo liquido vegetale. Vedrai che la polvere di riso si depositerà sul fondo rilasciando nell’acqua vitamine e sali minerali importanti che consentiranno alla tua orchidea di sviluppare tanti fiori e di avere radici sane.

Quello che vai a realizzare è un vero e proprio fertilizzante naturale che dovrai utilizzare ovviamente non quotidianamente ma una volta al mese. Ricordati di innaffiare invece regolarmente le tue orchidee. Vedrai che con questo sistema avrai delle piante splendenti, dalle radici forti e dai fiori bellissimi.

Per prenderti cura delle orchidee abbiamo però anche un altro segreto che siamo sicuri ti tornerà utile. Sai che dovresti utilizzare dei vasi di plastica trasparente per le tue piante? Ti stai chiedendo per quale ragione? Te lo spieghiamo subito.

Il vaso di plastica trasparente ti aiuta a capire più facilmente se la tua pianta è in buona salute, se c’è un eccesso di radici o se si sono sviluppati parassiti. Inoltre, i vasi trasparenti filtrano la luce del sole che andrà a colpire soltanto le radici dando alla tua pianta tutti i nutrienti di cui ha bisogno per crescere sana e forte.